Кто родился 1 сентября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 сентября.
Зендея
Зендея Мари Штермер Коулман — американская актриса, певица, танцовщица и модель. Родилась 1 сентября 1996 года в Окленде, Калифорния, США. Сегодня ей исполняется 28 лет. Стала известна благодаря роли Мишель «Эм-Джей» Джонс-Уотсон в фильмах «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Нет пути домой». Также широко известна по роли девушки-подростка Ру Беннет сериале «Эйфория».
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России. Родился 1 сентября 1958 года в Херсоне, Украина. Сегодня ему исполняется 66 лет. Российскому зрителю Гармаш известен по многим художественным фильмам и телесериалам: «Мастер и Маргарита», «Ворошиловский стрелок», «Нежный возраст», «72 метра», «Стиляги», «Движение вверх», «Притяжение», «Чебурашка» и др.
Кто еще родился 1 сентября
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Геннадий Бачинский (1971 — 2008) — российский радио- и телеведущий, продюсер.
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Глория Эстефан (1957) — латиноамериканская певица и автор песен.
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Но Му Хен (1946 — 2009) — корейский президент (2003-2008).
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Валерий Легасов (1936 — 1988) — советский ученый, химик-неорганик, академик, Герой России.
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Эдгар Берроуз (1875 — 1950) — американский писатель.
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Иннокентий Анненский (1856 — 1909) — русский поэт Серебряного века.
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Уильям Стэнли Джевонс (1835 — 1882) — английский экономист, статистик и философ-логик.
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