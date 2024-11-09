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Кто родился 9 ноября: у кого из звезд день рождения 9 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 9 ноября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Александра Пахмутова
Фото Александр Казаков, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 ноября.

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Александра Пахмутова

Александра Николаевна Пахмутова советский и российский композитор-песенник, Народная артистка СССР. Родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка. Сегодня ей исполняется 95 лет. Александра Николаевна написала музыку для множества фильмов и театральных постановок, включая такие известные фильмы, как «Весна на Заречной улице», «Долгие дни», «Девчина». Ее работы в кино получили много признания и наград.

Глафира Тарханова

Глафира Александровна Тарханова — российская актриса театра и кино. Родилась 9 ноября 1983 года в городе Электросталь. Сегодня ей исполняется 41 год. Стала известна благодаря сериалам «Громовы», «Александровский сад 2», «Белая ворона», «Синичка», «Измены», «Паромщица», «Обоюдное согласие» и т.д.

Глафира Тарханова
Фото Анатолий Ломохов, Global Look Press

Кто еще родился 9 ноября

  • Михаил Таль (1936 — 1992) — советский шахматист, 8-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер.

  • Карл Саган (1934 — 1996) — американский астроном, пионер космической биологии.

  • Виктор Чукарин (1921 — 1984) — советский гимнаст, абсолютный олимпийский чемпион, тренер.

  • Хеди Ламарр (1914 — 2000) — австрийская и американская актриса кино, изобретательница.

  • Виктор Скорняков (1904 — 1966) — советский инженер, первый организатор часового производства в Пензе.

  • Роналд Джордж Норриш (1897 — 1978) — английский химик, Нобелевский лауреат.

  • Григорий Кулик (1890 — 1950) — советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.

  • Велимир Хлебников (1885 — 1922) — русский поэт и прозаик, ведущий теоретик футуризма.

  • Эмиль Габорио (1832 — 1873) — Французский писатель, один из основоположников детективного жанра.

  • Иван Тургенев (1818 — 1883) — русский писатель.

  • Гейл Борден (1801 — 1874) — американский предприниматель, изобретатель сгущенного молока.

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