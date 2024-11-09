Кто родился 9 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 ноября.

Александра Пахмутова

Александра Николаевна Пахмутова — советский и российский композитор-песенник, Народная артистка СССР. Родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка. Сегодня ей исполняется 95 лет. Александра Николаевна написала музыку для множества фильмов и театральных постановок, включая такие известные фильмы, как «Весна на Заречной улице», «Долгие дни», «Девчина». Ее работы в кино получили много признания и наград.

Глафира Тарханова

Глафира Александровна Тарханова — российская актриса театра и кино. Родилась 9 ноября 1983 года в городе Электросталь. Сегодня ей исполняется 41 год. Стала известна благодаря сериалам «Громовы», «Александровский сад 2», «Белая ворона», «Синичка», «Измены», «Паромщица», «Обоюдное согласие» и т.д.

Фото Анатолий Ломохов, Global Look Press

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