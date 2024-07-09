Кто родился 9 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из знаменитых личностей родился в этот день, 9 июля.

Дмитрий Дюжев

Дмитрий Дюжев — российский актер театра и кино, кинорежиссер. Родился 9 июля 1978 в Астрахани. Известность Дмитрию принесла роль Космоса в нашумевшем сериале «Бригада». Однако признание у кинокритиков он получил после роли бандита Саймона в комедии «Жмурки».

Фото Кристина Кормилицына, Известия

Кортни Лав

Американская актриса и рок-певица Кортни Лав родилась 9 июля 1964 года в Сан-Франциско. Девушка основала женскую панк-группу Hole, в которой была гитаристкой и вокалисткой. Вдова Курта Кобейна, лидера коллектива Nirvana. Также Кортни одержала победу в номинациях «Лучшая актриса второго плана» и «Самая многообещающая актриса» за роль в фильме «Народ против Ларри Флинта».

Фото Global Look Press

Том Хэнкс

Том Хэнкс — американский актер театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссер, сценарист и писатель. Он родился 9 июля 1956 года в Калифорнии. Известен зрителю ролями в культовых фильмах «Всплеск», «Большой», «Тернер и Хуч», «Их собственная лига», «Неспящие в Сиэтле», «Аполлон-13», «Вам письмо», «Спасти рядового Райана», «Зеленая миля», «Изгой», «Проклятый путь», «Форрест Гамп» и др.

Фото Global Look Press

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