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Кто родился 6 января: у кого из звезд день рождения 6 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 6 января: список известных личностей

6 января день рождения отмечает топ-модель Ирина Шейк
Мария Задорожная
Автор
Ирина Шейк
Фото Manuele Mangiarotti, Keystone Press Agency, Global Look Press; личный аккаунт Александры Даддарио, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 6 января.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 6&nbsp;января&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 6 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Ирина Шейк

Ирина Валерьевна Шайхлисламова — российская супермодель и актриса. Родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске, Челябинская область. Сегодня ей исполняется 39 лет. Ирина является первой российской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Ирина Шейк. Роман с Криштиану Роналду и ребенок от Брэдли Купера. Биография Ирины Шейк

Эдди Редмэйн

Эдвард Джон Дэвид Редмэйн — английский актер, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», «Тони», BAFTA. Родилась 6 января 1982 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 43 года. Получил известность благодаря роли физика-теоретика Стивена Хокинга в фильме «Вселенная Стивена Хокинга».

Эдди Редмэйн
Фото Lorenzo Duran, Sky, Getty Images

Кто еще родился 6 января

  • Норман Ридус (1969) — американский актер и телеведущий.

  • Алексей Маклаков (1961) — советский и российский актер театра и кино.

  • Роуэн Эткинсон (1955) — британский актер театра и кино.

  • Энтони Мингелла (1954 — 2008) — английский режиссер.

  • Сид Барретт (1946 — 2006) — английский музыкант, поэт и художник, основатель группы Pink Floyd.

  • Валерий Лобановский (1939 — 2002) — советский и украинский футбольный тренер.

  • Адриано Челентано (1938) — итальянский певец, композитор, актер, режиссер, телеведущий.

  • Лариса Шепитько (1938 -1979) — советская актриса и кинорежиссер.

  • Николай Крючков (1911 — 1994) — советский актер театра и кино, Народный артист СССР.

  • Мария Миронова (1911 — 1997) — советская актриса, Народная артистка СССР.

  • Эрик Рассел (1905 — 1978) — английский писатель-фантаст.

  • Александр Скрябин (1872 — 1915) — русский пианист и композитор.

  • Генрих Шлиман (1822 — 1890) — немецкий археолог-любитель, открывший Трою.

  • Митрополит Филарет (1783 — 1867) — российский богослов, митрополит Московский и Коломенский (1826-1867).

  • Жак-Этьенн Монгольфье (1745 — 1799) — французский изобретатель, создатель воздушного шара.

  • Якоб Бернулли (1655 — 1705) — швейцарский математик.

  • Жанна д'Арк (1412 — 1431) — национальная французская героиня.

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