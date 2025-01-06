Кто родился 6 января: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 6 января.

Ирина Шейк

Ирина Валерьевна Шайхлисламова — российская супермодель и актриса. Родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске, Челябинская область. Сегодня ей исполняется 39 лет. Ирина является первой российской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Эдди Редмэйн

Эдвард Джон Дэвид Редмэйн — английский актер, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», «Тони», BAFTA. Родилась 6 января 1982 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 43 года. Получил известность благодаря роли физика-теоретика Стивена Хокинга в фильме «Вселенная Стивена Хокинга».

Фото Lorenzo Duran, Sky, Getty Images

Кто еще родился 6 января