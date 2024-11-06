Кто родился 6 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 6 ноября.

Эмма Стоун

Эмили Джин «Эмма» Стоун — американская актриса, лауреат премий «Оскар», двух премий «Золотой глобус» и двух премий BAFTA. Родилась 6 ноября 1988 года в Аризоне, США. Сегодня ей исполняется 36 лет. Известность ей принесли роли в фильмах «Ла-ла Лэнд», «Круэлла», «Отличница легкого поведения», «Виды доброты» и др.

Яна Чурикова

Яна Алексеевна Чурикова — российская телеведущая, журналист и общественный деятель, продюсер, сценарист, актриса. Родилась 6 ноября 1978 года в Москве. Сегодня ей исполняется 46 лет. Известность получила после того, как стала ведущей и продюсером передачи «12 злобных зрителей». После чего вела такие программы, как «Доброе утро», «Золотой граммофон», «История песни», «Жестокие игры», «Фабрика звезд» и другие.

Фото Шатохина Наталия, news.ru, Global Look Press

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