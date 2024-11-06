Кто родился 6 ноября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 6 ноября.
Эмма Стоун
Эмили Джин «Эмма» Стоун — американская актриса, лауреат премий «Оскар», двух премий «Золотой глобус» и двух премий BAFTA. Родилась 6 ноября 1988 года в Аризоне, США. Сегодня ей исполняется 36 лет. Известность ей принесли роли в фильмах «Ла-ла Лэнд», «Круэлла», «Отличница легкого поведения», «Виды доброты» и др.
Яна Чурикова
Яна Алексеевна Чурикова — российская телеведущая, журналист и общественный деятель, продюсер, сценарист, актриса. Родилась 6 ноября 1978 года в Москве. Сегодня ей исполняется 46 лет. Известность получила после того, как стала ведущей и продюсером передачи «12 злобных зрителей». После чего вела такие программы, как «Доброе утро», «Золотой граммофон», «История песни», «Жестокие игры», «Фабрика звезд» и другие.
Кто еще родился 6 ноября
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Итан Хоук (1970) — американский актер театра и кино, писатель.
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Марина Хлебникова (1965) — советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая.
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Эмиль Лотяну (1936 — 2003) — советский и молдавский кинорежиссер, писатель, Народный артист РСФСР
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Шараф Рашидов (1917 — 1983) — советский партийный и государственный деятель, узбекский писатель.
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Дмитрий Мамин-Сибиряк (1852 — 1912) — русский прозаик и драматург.
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Чарльз Доу (1851 — 1902) — американский журналист, один из создателей индекса Доу-Джонса.
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Адольф Сакс (1814 — 1894) — бельгийский дирижер, изобретатель саксофона и саксгорна.
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Сулейман I (1494 — 1566) — турецкий правитель, 10-й султан Османской империи (1520-1566).