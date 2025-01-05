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Кто родился 5 января: у кого из звезд день рождения 5 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

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Кто родился 5 января: список известных личностей

5 января американский актер и режиссер Брэдли Купер отмечает юбилей
Мария Задорожная
Автор
Брэдли Купер
Фото Stephen Lock, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 января.

Брэдли Купер

Брэдли Чарльз Купер — американский актер и режиссер. Родился 5 января 1975 года в Пенсильвании, США. Сегодня ему исполняется 50 лет. Стал знаменито благодаря фильмам «Области тьмы», «Место под соснами», «Мой парень — псих», «Афера по-американски», «Мальчишник в Вегасе».

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Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки — японский режиссер-аниматор. Родился 5 января 1941 года в Токио, Япония. Сегодня ему исполняется 84 года. Автор таких классических картин, как «Мой сосед Тоторо» и «Унесенные призраками».

Хаяо Миядзаки
Фото Kevin Winter, Getty Images

Кто еще родился 5 января

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  • Мэрилин Мэнсон (1969) — американский музыкант, певец, актер, художник.

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  • Людмила Демьяненко (1940 — 2005) — актриса ансамбля русского классического водевиля при Ленинградской филармонии.

  • Раиса Горбачева (1932 — 1999) — советский и российский общественный деятель, супруга М.С. Горбачева.

  • Умберто Эко (1932 — 2016) — итальянский философ, ученый, писатель.

  • Роберт Дювалл (1931) — американский актер, режиссер и продюсер.

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  • Николя де Сталь (1914 — 1955) — французский живописец российского происхождения.

  • Конрад Аденауэр (1876 — 1967) — немецкий государственный деятель, первый Федеральный канцлер ФРГ (1949-1963).

  • Томас Наттолл (1786 — 1859) — английский ботаник и зоолог.

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