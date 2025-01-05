Кто родился 5 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 января.

Брэдли Купер

Брэдли Чарльз Купер — американский актер и режиссер. Родился 5 января 1975 года в Пенсильвании, США. Сегодня ему исполняется 50 лет. Стал знаменито благодаря фильмам «Области тьмы», «Место под соснами», «Мой парень — псих», «Афера по-американски», «Мальчишник в Вегасе».

Хаяо Миядзаки

Хаяо Миядзаки — японский режиссер-аниматор. Родился 5 января 1941 года в Токио, Япония. Сегодня ему исполняется 84 года. Автор таких классических картин, как «Мой сосед Тоторо» и «Унесенные призраками».

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Кто еще родился 5 января