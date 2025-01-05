Кто родился 5 января: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 января.
Брэдли Купер
Брэдли Чарльз Купер — американский актер и режиссер. Родился 5 января 1975 года в Пенсильвании, США. Сегодня ему исполняется 50 лет. Стал знаменито благодаря фильмам «Области тьмы», «Место под соснами», «Мой парень — псих», «Афера по-американски», «Мальчишник в Вегасе».
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки — японский режиссер-аниматор. Родился 5 января 1941 года в Токио, Япония. Сегодня ему исполняется 84 года. Автор таких классических картин, как «Мой сосед Тоторо» и «Унесенные призраками».
Кто еще родился 5 января
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Сьюки Уотерхаус (1992) — английская модель и актриса.
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Мэрилин Мэнсон (1969) — американский музыкант, певец, актер, художник.
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Винни Джонс (1965) — британский актер.
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Людмила Демьяненко (1940 — 2005) — актриса ансамбля русского классического водевиля при Ленинградской филармонии.
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Раиса Горбачева (1932 — 1999) — советский и российский общественный деятель, супруга М.С. Горбачева.
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Умберто Эко (1932 — 2016) — итальянский философ, ученый, писатель.
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Роберт Дювалл (1931) — американский актер, режиссер и продюсер.
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Сильва Капутикян (1919 — 2006) — армянская и советская поэтесса, писатель и публицист, академик.
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Николя де Сталь (1914 — 1955) — французский живописец российского происхождения.
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Конрад Аденауэр (1876 — 1967) — немецкий государственный деятель, первый Федеральный канцлер ФРГ (1949-1963).
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Томас Наттолл (1786 — 1859) — английский ботаник и зоолог.