Кто родился 5 декабря: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 декабря.
Патрисия Каас
Патрисия Каас — французская эстрадная певица и актриса. Родилась 5 декабря 1966 года в Форбаке, Франция. Сегодня ей исполняется 58 лет. Стала первой французской певицей, первые три альбома которой были проданы тиражом более 1 миллиона. Певица особо популярна в странах, где преобладает французский и немецкий языки, а также в странах бывшего Советского Союза.
Нина Русланова
Нина Ивановна Русланова — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России. Родилась 5 декабря 1945 года в Богодухове, Украина. Узнавать актрису стали после выхода многосерийного фильма «Цыган». Однако всесоюзную любовь артистка обрела после сериала «Тени исчезают в полдень». Не стало Руслановой в 2021 году.
Кто еще родился 5 декабря
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Елена Летучая (1978) — российская телеведущая и журналистка.
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Хосе Каррерас (1946) — испанский оперный певец (тенор).
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Юрий Власов (1935 — 2021) — советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, российский политик и писатель.
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Анри Орейе (1925 — 1962) — французский горнолыжник, олимпийский чемпион.
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Уолт Дисней (1901 — 1966) — американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник.
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Александр Родченко (1891 — 1956) — советский дизайнер, график, мастер фотоискусства, родоначальник фотомонтажа.
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Фриц Ланг (1890 — 1976) — немецкий кинорежиссер.
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Юзеф Пилсудский (1867 — 1935) — польский государственный и политический деятель.
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Армандо Диаз (1861 — 1928) — итальянский военный деятель, Маршал Италии.
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Константин Коровин (1861 — 1939) — русский живописец и театральный художник.
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Афанасий Фет (1820 — 1892) — русский поэт, переводчик, мемуарист.
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Федор Тютчев (1803 — 1873) — русский поэт, дипломат, консервативный публицист.
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Мартин Ван Бюрен (1782 -1862) — 8-й президент США (1837-1841), американский политический и государственный деятель.