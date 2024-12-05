Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто родился 5 декабря: у кого из звезд день рождения 5 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 5 декабря: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Патрисия Каас
Фото Sven Hoppe, dpa, Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 декабря.

5&nbsp;декабря: какой праздник в&nbsp;России. 5 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Патрисия Каас

Патрисия Каас — французская эстрадная певица и актриса. Родилась 5 декабря 1966 года в Форбаке, Франция. Сегодня ей исполняется 58 лет. Стала первой французской певицей, первые три альбома которой были проданы тиражом более 1 миллиона. Певица особо популярна в странах, где преобладает французский и немецкий языки, а также в странах бывшего Советского Союза.

Нина Русланова

Нина Ивановна Русланова — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России. Родилась 5 декабря 1945 года в Богодухове, Украина. Узнавать актрису стали после выхода многосерийного фильма «Цыган». Однако всесоюзную любовь артистка обрела после сериала «Тени исчезают в полдень». Не стало Руслановой в 2021 году.

Нина Русланова
Фото Анатолий Ломохов, Global Look Press

Кто еще родился 5 декабря

  • Елена Летучая (1978) — российская телеведущая и журналистка.

  • Хосе Каррерас (1946) — испанский оперный певец (тенор).

  • Юрий Власов (1935 — 2021) — советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, российский политик и писатель.

  • Анри Орейе (1925 — 1962) — французский горнолыжник, олимпийский чемпион.

  • Уолт Дисней (1901 — 1966) — американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник.

  • Александр Родченко (1891 — 1956) — советский дизайнер, график, мастер фотоискусства, родоначальник фотомонтажа.

  • Фриц Ланг (1890 — 1976) — немецкий кинорежиссер.

  • Юзеф Пилсудский (1867 — 1935) — польский государственный и политический деятель.

  • Армандо Диаз (1861 — 1928) — итальянский военный деятель, Маршал Италии.

  • Константин Коровин (1861 — 1939) — русский живописец и театральный художник.

  • Афанасий Фет (1820 — 1892) — русский поэт, переводчик, мемуарист.

  • Федор Тютчев (1803 — 1873) — русский поэт, дипломат, консервативный публицист.

  • Мартин Ван Бюрен (1782 -1862) — 8-й президент США (1837-1841), американский политический и государственный деятель.

Как встречали Новый год в&nbsp;СССР: подарки и&nbsp;традиции. Как встречали Новый год в СССР: подарки и традиции

Новости холдинга
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
Игрока «Кристал Пэлас» Гехи могут наказать за надпись об Иисусе на радужной повязке
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
«Спартак» треплет нервы, ЦСКА камбэчит в концовке, а «Авангард» резвится без главного тренера. Что произошло в КХЛ 4 декабря
Фигуристку Сотникову ошибочно указали иноагентом в книжном магазине

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
00:05
5 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
4 дек 19:00
В Москве состоится Всероссийский турнир по детскому регби
4 дек 08:00
Как в кино: 5 маршрутов в Москве, по которым гуляли герои популярных фильмов
4 дек 01:05
Кто родился 4 декабря: список известных личностей
4 дек 00:05
4 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире