Кто родился 4 января: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 января.
Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн — немецкий вокалист, автор текстов песен, поэт. Родился 4 января 1963 года в Лейпциге, Германия. Сегодня ему исполняется 62 года. Известен как солист метал-группы Rammstein.
Аугуст Диль
Аугуст Диль — немецкий актер. Родился 4 января 1976 года в Западном Берлине. Сегодня ему исполняется 49 лет. Стал популярен в роли майора Хельстрома в фильме «Бесславные ублюдки». А в России его узнают по роли Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты».
Кто еще родился 4 января
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Джейден Мартелл (2003) — американский актер.
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Мэдди Хассон (1995) — американская актриса.
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Чарльз Мелтон (1991) — американский актер и модель.
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Тигран Кеосаян (1966) — российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер и телеведущий.
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Джулия Ормонд (1965) — британская актриса и продюсер.
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Джулиан Сэндс (1957 — 2023) — британский актер.
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Сергей Колесников (1955 — 2023) — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Заслуженный артист РФ.
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Олег Романцев (1954) — советский и российский футболист и тренер, призер Олимпийских игр.
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Зураб Церетели (1934) — советский и российский художник, скульптор, педагог, Народный художник России.
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Луи Брайль (1809 — 1852) — французский педагог, автор азбуки для слепых.
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Джованни Перголези (1710 — 1736) — итальянский композитор, скрипач и пианист.
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Исаак Ньютон (1643 — 1727) — английский физик, астроном, математик, механик.