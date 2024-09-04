Кто родился 4 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 сентября.

Бейонсе

Бейонсе Жизель Ноулз-Картер — американская певица, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне, США. Сегодня ей исполняется 43 года. Прославилась в конце 1990-х годов как солистка группы Destiny's Child, а затем создала довольно успешную сольную карьеру. Ее даже называли самым важным популярным музыкантом XXI века.

Фото face to face, Global Look Press

Эдуард Хиль

Эдуард Хиль — советский и российский оперный и эстрадный певец (баритон), Народный артист РСФСР. Родился 4 сентября 1934 года в Смоленске. С голосом артиста ассоциируются такие известные песни, как «С чего начинается Родина», «У леса на опушке», «На безымянной высоте», «А люди уходят в море», «Ах, море, море», «Лесорубы», «Человек из дома вышел», «Голубые города», «Лунный камень», «Пора любви», «Не плачь, девчонка» и др. Не стало певца в 2012 году.

Фото Сергей Бертов / interpress / Russian Look, Global Look Press

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