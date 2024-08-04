Кто родился 4 августа: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 августа.
Луи Армстронг
Луи Армстронг — американский джазовый музыкант. Родился 4 августа 1901 года в Новом Орлеане. Артист оказал огромнейшее влияние на развитие джаза и внес неоценимый вклад в его популяризацию во всем мире. Не стало музыканта в 1971 году.
Барак Обама
Барак Обмана — 44-й президент США, Нобелевский лауреат. Родился 4 августа 1961 года в городе Гонолулу, штат Гавайи. Сегодня ему исполняется 63 года. Первый афроамериканец, занявший пост президента США от одной из двух крупнейших партий, и первый в национальной истории глав государства темнокожий президент.
Кто еще родился 4 августа
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Кнут Гамсун (1859 — 1952) — норвежский писатель, Нобелевский лауреат.
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Перси Биши Шелли (1792 — 1822) — английский поэт и драматург.
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Василий Стасов (1769 — 1848) — русский архитектор.