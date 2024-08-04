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Кто родился 4 августа: у кого из звезд день рождения 4 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

1 мин.

Кто родился 4 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Луи Армстронг
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 августа.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 4&nbsp;августа&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 4 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Луи Армстронг

Луи Армстронг — американский джазовый музыкант. Родился 4 августа 1901 года в Новом Орлеане. Артист оказал огромнейшее влияние на развитие джаза и внес неоценимый вклад в его популяризацию во всем мире. Не стало музыканта в 1971 году.

Барак Обама

Барак Обмана — 44-й президент США, Нобелевский лауреат. Родился 4 августа 1961 года в городе Гонолулу, штат Гавайи. Сегодня ему исполняется 63 года. Первый афроамериканец, занявший пост президента США от одной из двух крупнейших партий, и первый в национальной истории глав государства темнокожий президент.

Барак Обама
Фото Global Look Press

Кто еще родился 4 августа

  • Кнут Гамсун (1859 — 1952) — норвежский писатель, Нобелевский лауреат.

  • Перси Биши Шелли (1792 — 1822) — английский поэт и драматург.

  • Василий Стасов (1769 — 1848) — русский архитектор.

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