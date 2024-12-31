Кто родился 31 декабря: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 31 декабря.
Николай Цискаридзе
Николай Максимович Цискаридзе — российский артист балета и педагог, Народный артист России. Родился 31 декабря 1973 в Тбилиси, Грузия. Сегодня ему исполняется 51 год. Артист прославился не только благодаря неподражаемому таланту танцовщика, но и как педагог и хореограф.
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс — британский и американский актер, режиссер, продюсер, лауреат премий «Оскар». Родился 31 декабря 1937 в Маргаме, Великобритания. Сегодня ему исполняется 87 лет. Всемирно известен, благодаря роли Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнят». В 2024 году Хопкинс появился в главной роли в картине «Обреченные на славу».
Кто еще родился 31 декабря
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Людмила Пахомова (1946 — 1986) — советская фигуристка, олимпийская чемпионка, тренер.
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Конни Уиллис (1945) — американская писательница в жанре научной фантастики.
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Семен Фарада (1933 — 2009) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.
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Анатолий Кузнецов (1930 — 2014) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
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Сергей Осипов (1912 — 1976) — советский военный деятель, контр-адмирал, Герой Советского Союза.
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Елизавета Зарубина (1900 — 1987) — советская разведчица, подполковник госбезопасности.
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Анри Матисс (1869 — 1954) — французский художник.
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Винцас Кудирка (1858 — 1899) — литовский композитор, прозаик, критик, переводчик, поэт.
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Джованни Болдини (1842 — 1931) — итальянский живописец, портретист и жанрист.
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Эмиль Лубе (1838 — 1929) — французский политический деятель, президент Третьей республики во Франции.
- Пьер-Шарль де Вильнев (1763 — 1806) — французский военный деятель, адмирал.