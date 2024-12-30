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Кто родился 30 декабря: у кого из звезд день рождения 30 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

1 мин.

Кто родился 30 декабря: список известных личностей

30 декабря день рождения отмечает канадская актриса и продюсер Кристин Крук
Мария Задорожная
Автор
Кристин Крук
Фото Panama Pictures, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 декабря.

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Кристин Крук

Кристин Крук — канадская актриса и продюсер. Родилась 30 декабря 1982 года в Ванкувере, США. Сегодня ей исполнилось 42 года. Наиболее известная по ролям Ланы Лэнг в телесериале «Тайны Смолвиля» и Кэтрин Чендлер в сериале «Красавица и Чудовище».

Кирилл Плетнев

Кирилл Плетнев
Фото Комсомольская Правда, Global Look Press

Кирилл Владимирович Плетнев — российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер и монтажер. Родился 30 декабря 1979 года в Харькове, Украина. Сегодня ему исполняется 45 лет. Многим зрителям известен благодаря «Диверсанту», «Солдатам», «Тайге» и «Однажды в Ростове».

Кто еще родился 30 декабря

  • Михаил Развожаев (1980) — российский государственный, политический и общественный деятель.

  • Люси Панч (1977) — британская актриса.

  • Регина Дубовицкая (1943) — советская и российская телеведущая, журналист.

  • Андрей Сова (1912 — 1994) — советский актер театра и кино.

  • Даниил Хармс (1905 — 1942) — советский писатель, поэт, прозаик.

  • Дмитрий Кабалевский (1904 — 1987) — советский композитор, Народный артист СССР.

  • Редьярд Киплинг (1865 — 1936) — английский писатель, поэт и новеллист, Нобелевский лауреат.

  • Ахмед III (1673 — 1736) — 23-й Османский султан (1703-1730).

  • Василий I (1371 — 1425) — великий князь московский (1389-1425).

  • Тит Флавий Веспасиан (39 — 81) — римский император (79-81).

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