Кто родился 30 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 августа.

Кэмерон Диас

Кэмерон Мишель Диас — американская киноактриса и модель. Родилась 30 августа 1972 года в Сан-Диего, Калифорния, США. Сегодня ей исполняется 52 года. Стала известной в 1990-х годах после выхода фильма «Маска», где она сыграла одну из главных ролей. Была номинирована на «Золотой глобус» за роли в картинах «Все без ума от Мэри», «Ванильное небо», «Банды Нью-Йорка» и «Быть Джоном Малковичем».

Фото Кадр из фильма «Все без ума от Мэри»

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко — Президент Республики Беларусь. Родился 30 августа 1954 года в г.п. Копысь Оршанского района Витебской области. Сегодня он отмечает 70-летний юбилей. Является первым и единственным Президентом Республики Беларусь, пост занимает с 1994 года по настоящее время.

Фото Global Look Press

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