Кто родился 30 августа: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 августа.
Кэмерон Диас
Кэмерон Мишель Диас — американская киноактриса и модель. Родилась 30 августа 1972 года в Сан-Диего, Калифорния, США. Сегодня ей исполняется 52 года. Стала известной в 1990-х годах после выхода фильма «Маска», где она сыграла одну из главных ролей. Была номинирована на «Золотой глобус» за роли в картинах «Все без ума от Мэри», «Ванильное небо», «Банды Нью-Йорка» и «Быть Джоном Малковичем».
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко — Президент Республики Беларусь. Родился 30 августа 1954 года в г.п. Копысь Оршанского района Витебской области. Сегодня он отмечает 70-летний юбилей. Является первым и единственным Президентом Республики Беларусь, пост занимает с 1994 года по настоящее время.
Кто еще родился 30 августа
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Анастасия Задорожная (1985) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, телеведущая и фотомодель.
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Тихон Жизневский (1988) — российский актер театра и кино.
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Жан-Клод Килли (1943) — французский горнолыжник, олимпийский чемпион, общественный деятель.
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Брюс Макларен (1937 — 1970) — новозеландский автогонщик, пилот «Формулы 1», конструктор гоночных автомобилей.
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Анатолий Солоницын (1934 — 1982) — советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.
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Леонид Шварцман (1920 — 2022) — советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино.
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Ширли Бут (1898 — 1992) — американская актриса.
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Эрнест Резерфорд (1871 — 1937) — английский физик, «отец» ядерной физики, создатель планетарной модели атома.
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Лавр Корнилов (1870 — 1918) — русский военачальник, государственный деятель, лидер Белого движения.
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Сергей Прокудин-Горский (1863 — 1944) — русский фотограф, изобретатель, химик
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Исаак Левитан (1860 — 1900) — русский живописец-пейзажист.
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Мэри Шелли (1797 — 1851) — английская писательница, автор книги «Франкенштейн».