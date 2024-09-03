Кто родился 3 сентября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 сентября.
Чарли Шин
Карлос Ирвин Эстевес, более известный как Чарли Шин — американский актер, сценарист. Родился 3 сентября 1965 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 59 лет. Стал известен благодаря ролям в сериалах «Спин-Сити» и «Два с половиной человека». Также он снялся во множестве успешных фильмов, таких как «Красный рассвет», «Взвод», «Уолл-стрит», «Восемь мужчин на выход», «Молодые стрелки», «Новичок», «Три мушкетера» и «Прибытие».
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше — немецкий конструктор автомобилей и бронетанковой техники. Родился 3 сентября 1875 года во Вратиславице, Чехия. Знаменит не только как основатель компании Porsche, но и как создатель самого популярного автомобиля в истории автомобилестроения, вошедшего в мир автомобилей под именем Volkswagen K?fer. Не стало Фердинанда в 1951 году.
Кто еще родился 3 сентября
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Евгения Брик (1981) — российская актриса театра и кино.
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