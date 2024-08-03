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Кто родился 3 августа: у кого из звезд день рождения 3 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

1 мин.

Кто родился 3 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Николай Бурляев
Фото Кадр из фильма «Военно-полевой роман»
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 августа.

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Николай Бурляев

Николай Бурляев — советский и российский актер и кинорежиссер, Народный артист России. Родился 3 августа 1946 года в Москве. Сегодня ему исполняется 78 лет. Публике известен по культовым авторским фильмам «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Военно-полевой роман», «Проверка на дорогах» и др.

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Вацлав Дворжецкий

Вацлав Дворжецкий — советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР. Родился 3 августа 1910 года в Киеве. Известен по ролям в фильмах «Через тернии к звездам», «Красное и черное», «Петровка,38», «Щит и меч» и другие. Не стало актера в 1993 году.

Вацлав Дворжецкий
Фото Кадр из фильма «Щит и меч»

Кто еще родился 3 августа

  • Мария Биешу (1935 — 2012) — молдавская и советская оперная и камерная певица, педагог, Народная артистка СССР.

  • Анатолий Алексин (1924 — 2017) — советский и российский писатель и общественный деятель.

  • Дональд Биссет (1910 — 1995) — английский детский писатель, художник, киноактер и театральный режиссер.

  • Борис Курчатов (1905 — 1972) — советский ученый-радиохимик.

  • Хабиб Бургиба (1903 — 2000) — первый президент Туниса (1957-1987), политический и государственный деятель.

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