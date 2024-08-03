Кто родился 3 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 августа.

Николай Бурляев

Николай Бурляев — советский и российский актер и кинорежиссер, Народный артист России. Родился 3 августа 1946 года в Москве. Сегодня ему исполняется 78 лет. Публике известен по культовым авторским фильмам «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Военно-полевой роман», «Проверка на дорогах» и др.

Вацлав Дворжецкий

Вацлав Дворжецкий — советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР. Родился 3 августа 1910 года в Киеве. Известен по ролям в фильмах «Через тернии к звездам», «Красное и черное», «Петровка,38», «Щит и меч» и другие. Не стало актера в 1993 году.

Фото Кадр из фильма «Щит и меч»

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