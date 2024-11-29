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Кто родился 29 ноября: у кого из звезд день рождения 29 ноября
Хобби и развлечения

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Кто родился 29 ноября: список известных личностей

29 ноября Народный артист России Евгений Миронов отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Евгений Миронов
Фото Сергей Булкин, news.ru, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 ноября.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 29&nbsp;ноября&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 29 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

Евгений Миронов

Евгений Витальевич Миронов — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России. Родился 29 ноября 1966 года в Татищево, Саратовская область. Сегодня ему исполняется 58 лет. Широкую известность получил после исполнения фильмов «Любовь», «Утомленные солнцем», «В августе 44-го», «Время первых».

Анна Фэрис

Анна Кэй Фэрис — американская комедийная актриса, певица и продюсер. Родилась 29 ноября 1976 года в Мэриленде, США. Сегодня ей исполняется 48 лет. Прославилась ролью Синди Кэмпбелл в серии фильмов «Очень страшное кино». Также известна по ролям в фильмах «Трудности перевода», «Горбатая гора», «Моя супербывшая», «Мальчикам это нравится», «Сколько у тебя?», «Диктатор», «Даю год» и «За бортом».

Анна Фэрис
Фото Christopher Polk, Getty Images

Кто еще родился 29 ноября

  • Чедвик Боузман (1976 — 2020) — американский актер.

  • Джоэл Коэн (1954) — американский кинорежиссер.

  • Жак Ширак (1932 — 2019) — французский политик, 22-й президент Франции.

  • Юрий Войнов (1931 — 2003) — советский футболист-полузащитник, советский и украинский тренер.

  • Гавриил Троепольский (1905 — 1995) — советский писатель, автор повести «Белый Бим Черное ухо».

  • Джон Флеминг (1849 — 1945) — английский ученый-электротехник, изобретатель первой электронной лампы.

  • Гертруда Джекилл (1843 — 1932) — британский дизайнер, писательница и художник.

  • Жан-Мартен Шарко (1825 — 1893) — французский психиатр, придумавший душ-антидепрессант «Шарко».

  • Вильгельм Гауф (1802 — 1827) — немецкий писатель-сказочник, автор «Маленького Мука».

  • Доменико Доницетти (1797 — 1848) — итальянский оперный композитор.

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