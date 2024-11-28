Кто родился 28 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 28 ноября.

Карен Гиллан

Карен Шейла Гиллан — шотландская актриса. Родилась 28 ноября 1987 в Инвернессе, Великобритания. Сегодня ей исполняется 37 лет. Наиболее известна ролью Эми Понд в телесериале «Доктор Кто» и ролью Небулы в кинематографической вселенной Marvel.

Эд Харрис

Эд Харрис — американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер, четырехкратный номинант на премию «Оскар» и обладатель двух премий «Золотой глобус». Родился 28 ноября 1950 в Нью-Джерси, США. Сегодня ему исполняется 74 года. Наиболее известен по ролям в фильмах «Бездна», «Аполлон-13», «Скала», «Шоу Трумана», «Игры разума», «Оправданная жестокость», «Аппалуза» и в сериале «Мир Дикого запада».

Фото Gareth Cattermole, Getty Images

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