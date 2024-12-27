Кто родился 27 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 декабря.

Тимоти Шаламе

Тимоти Хэл Шаламе — американский и французский актер. Родился 27 декабря 1995 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 29 лет. Широкую известность ему принесла роли в фильме «Назови меня своим именем», «Леди Берд» и «Маленькие женщины».

Сергей Бодров

Сергей Сергеевич Бодров — российский актер, режиссер, сценарист. Родился 27 декабря 1971 года в Москве. Стал известен по ролям в фильмах «Кавказский пленник», «Брат», «Стрингер», «Восток-Запад», «Брат 2» и «Медвежий поцелуй». Погиб Бодров младший в 2002 году.

Фото Кадр из мультфильма «Брат», реж. Алексей Балабанов

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