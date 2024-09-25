Кто родился 26 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 сентября.

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили — советский и российский актер театра, кино и телевидения, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Родился 26 сентября 1934 года в Москве. Сегодня ему исполняется 90 лет. Известность ему принесли роли в «Осеннем марафоне» и в фильмах «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Вокзал для двоих».

Людмила Максакова

Людмила Максакова — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, певица, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии России. Родилась 26 сентября 1940 года в Москве. Сегодня ей исполняется 84 года. Стала известна благодаря роли Розалинды в музыкальной комедии «Летучая мышь». Также сыграла в фильмах «Татьянин день», «Неподсуден», «Поезд в завтрашний день» и другие.

Людмила Максакова: день рождения. Фото Екатерина Цветкова, Global Look Press

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