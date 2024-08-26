Кто родился 26 августа: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 августа.
Маколей Калкин
Маколей Калкин — американский актер кино, телевидения и озвучивания, музыкант. Родился 26 августа 1980 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 44 года. Всемирную известность получил, сыграв главную роль в рождественской комедии «Один дома». Считался одним из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда, прославившийся главными ролями в фильмах «Дядюшка Бак», «Моя дочь», «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», «Добрый сынок» и др.
Крис Пайн
Крис Пайн — американский актер. Родился 26 августа 1980 года в Лос-Анджелесе, США. Сегодня ему исполняется 44 года. Наибольшую известность получил за роли в фильмах «Звездный путь»,"Поцелуй на удачу", «Неуправляемый», «Значит, война» и «Козырные тузы».
Кто еще родился 26 августа
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Дилан О'Брайен (1991) — американский актер и музыкант.
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Мелисса Маккарти (1970) — американская актриса, комедиантка, сценарист, продюсер и модельер.
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Ян Арлазоров (1947 — 2009) — российский артист эстрады и актер театра, Заслуженный артист России.
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Валерий Попенченко (1937 — 1975) — советский боксер, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР.
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Александр Рошаль (1936 — 2007) — советский шахматист и шахматный журналист.
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Петр Тодоровский (1925 — 2013) — советский и российский кинорежиссер, оператор, сценарист, актер, композитор.
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Георгий Георгиу (1915 — 1991) -советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.
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Мать Тереза (1910 — 1997) — католическая монахиня, основательница Ордена милосердия, Нобелевский лауреат.
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Жозеф-Мишель Монгольфье (1840 -1810) -французский изобретатель, создатель воздушного шара.
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Иоганн Ламберт (1728 — 1777) — немецкий физик, философ, математик и астроном.