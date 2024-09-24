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Кто родился 24 сентября: у кого из звезд день рождения 24 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 24 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Актер Александр Баширов
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 сентября.

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Александр Баширов

Александр Баширов — советский и российский актер кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер, сценарист, продюсер, режиссер видеоклипов. Родился 24 сентября 1955 года в поселке Согом, Ханты-Мансийского района. Сегодня ему исполняется 69 лет. Известен ролями в таких культовых фильмах времен перестройки, как «Асса», «Игла» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».

Игорь Ясулович

Игорь Ясулович — советский и российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссер, сценарист и педагог, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ. Родился 24 сентября 1941 года в деревне Залесье, Владимирской области. Известен по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и «Операция «Трест». Всего за время своей карьеры в кино актер сыграл около 230 разных ролей. Не стало актера в 2023 году.

Актер Игорь Ясулович
Фото Global Look Press

Кто еще родился 24 сентября

  • Александра Бортич (1994) — белорусская и российская актриса театра и кино.

  • Влад Соколовский (1991) — российский певец, продюсер, танцор, актер, бывший солист группы «БиС».

  • Джеки Сэндлер (1974) — американская актриса и фотомодель.

  • Джон Логан (1961) — американский драматург, сценарист и кинопродюсер.

  • Кевин Сорбо (1958) — американский актер.

  • Брэд Берд (1957) — американский режиссер кино и мультипликации, сценарист.

  • Харриет Уолтер (1950) — британская актриса.

  • Наталья Аринбасарова (1946) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.

  • Лариса Рубальская (1945) — советская и российская писательница, поэтесса, переводчик.

  • Константин Черненко (1911 — 1985) — советский государственный и политический деятель, глава СССР (1984-1985).

  • Фрэнсис Скотт Фицджеральд (1896 — 1940) — американский писатель.

  • Григорий Потемкин (1739 — 1791) — русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, князь.

  • Хорас Уолпол (1717 — 1797) — английский писатель, основатель жанра готического романа.

  • Джероламо Кардано (1501 — 1576) — итальянский математик, философ, врач, изобретатель карданного вала.

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