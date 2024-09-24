Кто родился 24 сентября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 сентября.
Александр Баширов
Александр Баширов — советский и российский актер кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер, сценарист, продюсер, режиссер видеоклипов. Родился 24 сентября 1955 года в поселке Согом, Ханты-Мансийского района. Сегодня ему исполняется 69 лет. Известен ролями в таких культовых фильмах времен перестройки, как «Асса», «Игла» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович — советский и российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссер, сценарист и педагог, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ. Родился 24 сентября 1941 года в деревне Залесье, Владимирской области. Известен по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и «Операция «Трест». Всего за время своей карьеры в кино актер сыграл около 230 разных ролей. Не стало актера в 2023 году.
Кто еще родился 24 сентября
-
Александра Бортич (1994) — белорусская и российская актриса театра и кино.
-
Влад Соколовский (1991) — российский певец, продюсер, танцор, актер, бывший солист группы «БиС».
-
Джеки Сэндлер (1974) — американская актриса и фотомодель.
-
Джон Логан (1961) — американский драматург, сценарист и кинопродюсер.
-
Кевин Сорбо (1958) — американский актер.
-
Брэд Берд (1957) — американский режиссер кино и мультипликации, сценарист.
-
Харриет Уолтер (1950) — британская актриса.
-
Наталья Аринбасарова (1946) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.
-
Лариса Рубальская (1945) — советская и российская писательница, поэтесса, переводчик.
-
Константин Черненко (1911 — 1985) — советский государственный и политический деятель, глава СССР (1984-1985).
-
Фрэнсис Скотт Фицджеральд (1896 — 1940) — американский писатель.
-
Григорий Потемкин (1739 — 1791) — русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, князь.
-
Хорас Уолпол (1717 — 1797) — английский писатель, основатель жанра готического романа.
-
Джероламо Кардано (1501 — 1576) — итальянский математик, философ, врач, изобретатель карданного вала.