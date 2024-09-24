Кто родился 24 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 сентября.

Александр Баширов

Александр Баширов — советский и российский актер кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссер, сценарист, продюсер, режиссер видеоклипов. Родился 24 сентября 1955 года в поселке Согом, Ханты-Мансийского района. Сегодня ему исполняется 69 лет. Известен ролями в таких культовых фильмах времен перестройки, как «Асса», «Игла» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».

Игорь Ясулович

Игорь Ясулович — советский и российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссер, сценарист и педагог, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ. Родился 24 сентября 1941 года в деревне Залесье, Владимирской области. Известен по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и «Операция «Трест». Всего за время своей карьеры в кино актер сыграл около 230 разных ролей. Не стало актера в 2023 году.

Фото Global Look Press

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