Кто родился 23 октября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 октября.
Райан Рейнольдс
Райан Родни Рейнольдс — канадско-американский актер и кинопродюсер. Родился 23 октября 1976 года в Ванкувере, Канада. Сегодня ему исполняется 48 лет. Всемирная популярность к актеру пришла после выхода комедий «Два парня, девушка и пиццерия» и «Просто друзья». Однако большинство зрителей знает его по роли Дэдпула.
Эмилия Кларк
Эмилия Изобел Юфимия Роуз Кларк — британская актриса театра, кино и телевидения. Родилась 23 октября 1986 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 38 лет. Наиболее известна по ролям Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов», Сары Коннор в фильме «Терминатор: Генезис» и Киры в фильме «Хан Соло. Звездные войны: Истории».
Кто еще родился 23 октября
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Василий Рочев (1980) — российский лыжник, бронзовый призер Олимпийских игр.
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Ульяна Лопаткина (1973) — российская балерина, Народная артистка России.
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Майкл Крайтон (1942 — 2008) — американский писатель-фантаст, сценарист и кинорежиссер.
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Пеле (1940 — 2022) — бразильский футболист, трехкратный чемпион мира.
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Юрий Саульский (1928 — 2003) — советский композитор, автор песен, Народный артист РСФСР.
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Джанни Родари (1920 — 1980) — итальянский детский писатель, автор «Приключений Чиполлино».
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Илья Франк (1908 — 1990) — советский физик, академик, Нобелевский лауреат.
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Феликс Блох (1905 — 1983) — швейцарский физик, Нобелевский лауреат.
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Святослав Рерих (1904 — 1993) — российский философ, художник, культуролог.
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Роман Якобсон (1896 — 1982) — русский и американский языковед, филолог, родоначальник русского структурализма.
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Петр II (1715 — 1730) — император всероссийский (1727-1730), внук Петра I.