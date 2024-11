Кто родился 23 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 ноября.

Майли Сайрус

Майли Рэй Сайрус — американская певица, автор песен и актриса. Родилась 23 ноября 1992 года в Теннесси, США. Сегодня ей исполняется 32 года. Стала известна благодаря главной роли в телевизионном проекте «Ханна Монтана». Затем Майли выпустила альбомы «Breakout», «The Time of Our Lives», «Can't Be Tamed» и другие.

Венсан Кассель

Венсан Кассель — французский актер и продюсер. Родился 23 ноября 1966 в Париже, Франция. Сегодня ему исполняется 58 лет. Стал известен по фильмам «Черный лебедь», «Порок на экспорт», «Враг государства №1», «Багровые реки», «Цена измены». Бывший супруг итальянской актрисы Моники Беллуччи.

Кто еще родился 23 ноября