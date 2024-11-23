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Кто родился 23 ноября: у кого из звезд день рождения 23 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

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Кто родился 23 ноября: список известных личностей

23 ноября певица и актриса Майли Сайрус отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Майли Сайрус
Фото Kevin Winter, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 ноября.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 23&nbsp;ноября&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 23 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

Майли Сайрус

Майли Рэй Сайрус — американская певица, автор песен и актриса. Родилась 23 ноября 1992 года в Теннесси, США. Сегодня ей исполняется 32 года. Стала известна благодаря главной роли в телевизионном проекте «Ханна Монтана». Затем Майли выпустила альбомы «Breakout», «The Time of Our Lives», «Can't Be Tamed» и другие.

Майли Сайрус. Из Ханны Монтаны в дерзкую бунтарку: как изменилась Майли Сайрус

Венсан Кассель

Венсан Кассель — французский актер и продюсер. Родился 23 ноября 1966 в Париже, Франция. Сегодня ему исполняется 58 лет. Стал известен по фильмам «Черный лебедь», «Порок на экспорт», «Враг государства №1», «Багровые реки», «Цена измены». Бывший супруг итальянской актрисы Моники Беллуччи.

Кто еще родился 23 ноября

  • Сергей Смирнов (1982 — 2020) — российский актер.

  • Келли Брук (1979) — британская актриса и фотомодель.

  • Владислав Волков (1935 — 1971) — советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.

  • Анатолий Адоскин (1927 — 2019) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РФ.

  • Николай Носов (1908 — 1976) — советский детский писатель, автор трилогии о Незнайке, сценарист.

  • Родион Малиновский (1898 — 1967) — советский военачальник и государственный деятель, Маршал и Герой Советского Союза.

  • Генри Мозли (1887 — 1915) — английский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии.

  • Анатолий Луначарский (1875 — 1933) — русский и советский писатель, искусствовед, нарком просвещения.

  • Франклин Пирс (1804 — 1869) — 14-й президент США, один из самых критикуемых американских президентов.

  • Альфонс X Кастильский (1221 — 1284) — испанский король-астроном.

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