Кто родился 22 сентября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 сентября.
Том Фелтон
Том Фелтон — британский актер кино, телевидения и озвучивания, певец и гитарист. Родился 22 сентября 1987 года в Эпсоме, Великобритания. Сегодня ему исполняется 37 лет. Дебютировал в кино в 1997 году, сыграв второстепенную роль в комедии «Воришки». Но широкой публике стал известен благодаря роли Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере.
Билли Пайпер
Билли Пайпер — британская актриса театра и телевидения. Родилась 22 сентября 1982 года в Суиндоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 42 года. Стала известна благодаря ролям в сериалах «Доктор Кто», «Тайный дневник девушки по вызову» и «Страшные сказки».
Кто еще родился 22 сентября
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Мирей Инос (1975) — американская актриса, номинантка на премии «Эмми».
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Бонни Хант (1961) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, комик, режиссер, сценарист, продюсер и телеведущая.
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Дин Рид (1938 — 1986) — американский певец, киноактер, кинорежиссер и общественный деятель.
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Сергей Ожегов (1900 — 1964) — советский языковед, лексикограф, профессор, автор «Словаря русского языка».
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Алексей Лосев (1893 — 1988) — Русский философ и писатель.
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Микалоюс Чюрленис (1875 — 1911) — литовский художник и композитор.
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Шарлотта Купер (1870 — 1966) — британская теннисистка, первая чемпионка Олимпийских игр среди женщин.
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Майкл Фарадей (1791 — 1867) — английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле.
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Анна Клевская (1515 — 1557) — немецкая герцогиня, четвертая жена английского короля Генриха VIII.