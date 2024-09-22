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Кто родился 22 сентября: у кого из звезд день рождения 22 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 22 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Том Фелтон
Фото Stuart C. Wilson, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 сентября.

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Том Фелтон

Том Фелтон — британский актер кино, телевидения и озвучивания, певец и гитарист. Родился 22 сентября 1987 года в Эпсоме, Великобритания. Сегодня ему исполняется 37 лет. Дебютировал в кино в 1997 году, сыграв второстепенную роль в комедии «Воришки». Но широкой публике стал известен благодаря роли Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере.

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Билли Пайпер

Билли Пайпер — британская актриса театра и телевидения. Родилась 22 сентября 1982 года в Суиндоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 42 года. Стала известна благодаря ролям в сериалах «Доктор Кто», «Тайный дневник девушки по вызову» и «Страшные сказки».

Билли Пайпер
Фото Fred Duval, Keystone Press Agency, Global Look Press

Кто еще родился 22 сентября

  • Мирей Инос (1975) — американская актриса, номинантка на премии «Эмми».

  • Бонни Хант (1961) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, комик, режиссер, сценарист, продюсер и телеведущая.

  • Дин Рид (1938 — 1986) — американский певец, киноактер, кинорежиссер и общественный деятель.

  • Сергей Ожегов (1900 — 1964) — советский языковед, лексикограф, профессор, автор «Словаря русского языка».

  • Алексей Лосев (1893 — 1988) — Русский философ и писатель.

  • Микалоюс Чюрленис (1875 — 1911) — литовский художник и композитор.

  • Шарлотта Купер (1870 — 1966) — британская теннисистка, первая чемпионка Олимпийских игр среди женщин.

  • Майкл Фарадей (1791 — 1867) — английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле.

  • Анна Клевская (1515 — 1557) — немецкая герцогиня, четвертая жена английского короля Генриха VIII.

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