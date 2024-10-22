Кто родился 22 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 октября.

Лев Яшин

Лев Иванович Яшин — советский футболист, вратарь, тренер, Олимпийский чемпион, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата Европы, полуфиналист чемпионата мира. Родился 22 октября 1929 года в Москве. Единственный в истории вратарь, который получил звание лучшего футболиста Европы. По версии ФИФА признан величайшим вратарем мира XX века. Не стало спортсмена в марте 1990 года.

Катрин Денев

Катрин Денев — французская актриса, звезда мирового кинематографа. Родилась 22 октября 1943 года в Париже, Франция. Сегодня ей исполняется 81 год. Стала известна после каннского триумфа фильма «Шербургские зонтики». Также она исполнила главную роль в психологическом триллере «Отвращение». Денев укрепила репутацию ведущей французской актрисы, работая с такими гигантами мирового кино, как Луис Бюнюэль («Тристана») и Франсуа Трюффо («Последнее метро»).

Фото Francois Durand, Getty Images

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