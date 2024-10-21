Кто родился 21 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 октября.

Никита Михалков

Никита Михалков — советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер, общественный деятель. Родился 21 октября 1945 года в Москве. Сегодня ему исполняется 79 лет. Первой значимой картиной, которая принесла Никите Михалкову известность, стал фильм «Я шагаю по Москве». Однако пик его творческой славы пришелся на середину девяностых, когда он получил Гран-при Каннского кинофестиваля и «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем». Именно благодаря Никите Михалкову российская культура пополнилась такими фильмами, как «Сибирский цирюльник», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Жестокий романс» и т. д.

Ким Кардашьян

Ким Ноэль Кардашьян — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель. Родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе, США. Сегодня ей исполняется 44 года. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Фото Mike Coppola, Getty Images

Кто еще родился 21 октября