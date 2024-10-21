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Кто родился 21 октября: у кого из звезд день рождения 21 октября
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Кто родился 21 октября: список известных личностей

21 октября Никита Михалков отмечает 79-й день рождения
Мария Задорожная
Автор
Никита Михалков
Фото Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 октября.

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Никита Михалков

Никита Михалков — советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер, общественный деятель. Родился 21 октября 1945 года в Москве. Сегодня ему исполняется 79 лет. Первой значимой картиной, которая принесла Никите Михалкову известность, стал фильм «Я шагаю по Москве». Однако пик его творческой славы пришелся на середину девяностых, когда он получил Гран-при Каннского кинофестиваля и «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем». Именно благодаря Никите Михалкову российская культура пополнилась такими фильмами, как «Сибирский цирюльник», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Жестокий романс» и т. д.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;12&raquo;. 9 лучших режиссерских работ Никиты Михалкова. Некоторые были номинированы на «Оскар»

Ким Кардашьян

Ким Ноэль Кардашьян — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель. Родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе, США. Сегодня ей исполняется 44 года. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Ким Кардашьян
Фото Mike Coppola, Getty Images

Кто еще родился 21 октября

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  • Кэрри Фишер (1956 — 2019) — американская актриса и сценарист.

  • Биньямин Нетаньяху (1949) — израильский государственный и политический деятель, премьер-министр Израиля.

  • Елена Санаева (1942) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РФ.

  • Михаил Шура-Бура (1918 — 2008) — советский и российский ученый, «патриарх отечественного программирования».

  • Евгений Шварц (1896 — 1958) — советский писатель и драматург.

  • Альфред Нобель (1833 — 1896) — шведский химик, инженер, изобретатель динамита, учредитель премии.

  • Сэмюэл Кольридж (1772 — 1834) — английский поэт-романтик, критик и философ.

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