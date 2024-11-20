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Кто родился 20 ноября: у кого из звезд день рождения 20 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 20 ноября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Патриарх Кирилл.
Фото Андрей Эрштрем, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 ноября.

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Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл — патриарх Московский и всея Руси с 2009 года. Родился 20 ноября 1946 года в Москве. Сегодня ему исполняется 78 лет. Он отдавал много сил для развития двусторонних контактов русской церкви с каждой из поместных православных церквей. Стал первым представителем русской православной церкви в «Синдесмосе» — Всемирном братстве православных молодежных организаций.

Майя Плисецкая

Майя Михайловна Плисецкая — советская и российская балерина, хореограф, педагог, Народная артистка СССР. Родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Прославилась не только как великолепная танцовщица, но и как талантливый хореограф-постановщик и балетмейстер. Не стало Майи Михайловны в 2015 году.

Майя Плисецкая.
Фото Виктор Чернов, Russian Look, Global Look Press

Кто еще родился 20 ноября

  • Андреа Райзборо (1981) — британская актриса.

  • Шон Янг (1959) — американская актриса.

  • Аза Лихитченко (1937 — 2024) — советская телеведущая, Народная артистка РСФСР.

  • Алексей Баталов (1928 — 2017) — советский и российский актер, режиссер, общественный деятель, Народный артист СССР.

  • Михаил Ульянов (1927 — 2007) — советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР.

  • Эдвин Хаббл (1889 — 1953) — американский астроном, доказавший, что галактики состоят из звездных систем.

  • Карл Риттер фон Фриш (1886 — 1982) — австрийский этолог, расшифровавший поведение пчел, Нобелевский лауреат.

  • Зинаида Гиппиус (1869 — 1945) — русская поэтесса и писательница эпохи «серебряного века».

  • Эдуард Рюппель (1794 — 1884) — немецкий зоолог.

  • Отто фон Герике (1602 — 1686) — немецкий физик, инженер и философ.

  • Фердинанд Магеллан (1480 — 1521) — португальский и испанский мореплаватель и исследователь.

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