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Кто родился 19 ноября: у кого из звезд день рождения 19 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 19 ноября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Михаил Ломоносов
Фото Russian Look, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 19 ноября.

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Михаил Ломоносов

Михаил Васильевич Ломоносов — первый русский ученый-естествоиспытатель, основатель МГУ. Родился 19 ноября 1711 года в Архангелогородской губернии. Основоположник научного мореплавания и физической химии, он заложил основы науки о стекле. Также Михаил Васильевич открыл наличие атмосферы у планеты Венеры, был приборостроителем, географом, металлургом, геологом. В 1755 году он создал «Российскую грамматику», тем самым заложив основы формирования русского литературного языка. Не стало Ломоносова в 1765 году.

Кельвин Кляйн

Кельвин Ричард Кляйн — американский дизайнер одежды, основатель компании Calvin Klein Inc. Родился 19 ноября 1942 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 82 года. Он совершил настоящую революцию в мире моды. Известен своими коллекциями женской и мужской одежды, джинсов, косметики и парфюмерии, постельного белья и банных принадлежностей.

Кельвин Кляйн
Фото Jamie McCarthy/, Getty Images

Кто еще родился 19 ноября

  • Адам Драйвер (1983) — американский актер.

  • Джоди Фостер (1962) — американская актриса кино и телевидения, продюсер и режиссер.

  • Юрий Кнорозов (1922 — 1999) — советский лингвист, расшифровавший письмена майя.

  • Эмиль Брагинский (1921 — 1998) — советский и российский киносценарист, драматург, писатель.

  • Индира Ганди (1917 — 1984) — индийский политический и государственный деятель.

  • Александр Новиков (1900 — 1976) — советский военачальник, Маршал авиации, дважды Герой Советского Союза.

  • Хосе Капабланка (1888 — 1942) — кубинский шахматист, 3-й чемпион мира, шахматный теоретик.

  • Михаил Калинин (1875 — 1946) — советский политический деятель, «всесоюзный староста».

  • Джеймс Абрам Гарфилд (1831 — 1881) — 20-й президент США.

  • Ефим Путятин (1804 — 1883) — русский государственный деятель, адмирал и дипломат.

  • Иван Крузенштерн (1770 — 1846) — российский мореплаватель, адмирал.

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