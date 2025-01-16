Кто родился 16 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 января.

Василий Лановой

Василий Семенович Лановой — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР. Родился 16 января 1934 года в Москве. Зритель знает его по фильмам «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина» и «Офицеры». Также актер известен как знаток поэзии и выдающийся чтец. Не стало Василия Семеновича в 2021 году.

Джон Карпентер

Джон Говард Карпентер — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и кинокомпозитор. Родился 16 января 1948 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 77 лет. Он снял ряд фильмов в жанрах ужасов и научной фантастики, среди которых «Хэллоуин», «Туман», «Побег из Нью-Йорка» и «Человек со звезды».

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