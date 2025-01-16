Кто родился 16 января: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 января.
Василий Лановой
Василий Семенович Лановой — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР. Родился 16 января 1934 года в Москве. Зритель знает его по фильмам «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина» и «Офицеры». Также актер известен как знаток поэзии и выдающийся чтец. Не стало Василия Семеновича в 2021 году.
Джон Карпентер
Джон Говард Карпентер — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и кинокомпозитор. Родился 16 января 1948 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 77 лет. Он снял ряд фильмов в жанрах ужасов и научной фантастики, среди которых «Хэллоуин», «Туман», «Побег из Нью-Йорка» и «Человек со звезды».
Кто еще родился 16 января
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Кейт Мосс (1974) — британская супермодель и актриса.
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Рой Джонс-младший (1969) — американский боксер, Серебряный призер Олимпийских игр.
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Василий Жупиков (1954) — советский и российский футболист, центральный защитник, тренер
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Дайан Фосси (1932 — 1985) — выдающийся американский зоолог, изучавшая горилл, популяризатор охраны природы.
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Ефим Хайдуров (1925 — 2012) — советский спортсмен (пулевая стрельба), конструктор-оружейник, тренер.
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Павел Нилин (1908 — 1981) — советский писатель, киносценарист.
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Фрэнк Замбони (1901 — 1988) — американский изобретатель, создал ледовый комбайн.
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Аристарх Лентулов (1882 — 1943) — русский и советский художник, один из родоначальников «Русского авангарда».
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Викентий Вересаев (1867 — 1945) — русский и советский писатель.
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Владимир Спасович (1829 — 1906) — выдающийся русский адвокат, общественный деятель, историк и критик польской литературы.
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Витторио Альфьери (1749 — 1803) — итальянский драматург-классицист и поэт.