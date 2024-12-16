Кто родился 16 декабря: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 декабря.
Светлана Дружинина
Светлана Дружинина — советская и российская актриса, режиссер, сценарист, Народная артистка России. Родилась 16 декабря 1935 года в Москве. Сегодня ей исполняется 89 лет. Известна как режиссер фильмов о гардемаринах и своей ролью в кинокартине «Девчата».
Тео Джеймс
Тео Джеймс — английский актер кино и телевидения. Родился 16 декабря 1984 года в 1984 года в Оксфорде, Великобритания. Сегодня ему исполняется 40 лет. Получил известность после роли в экранизации трилогии «Дивергент» и фильме — «Ты встретишь таинственного незнакомца».
Кто еще родился 16 декабря
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Анна Седокова (1982) — российская певица.
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Анфиса Резцова (1964 — 2023) — советская и российская биатлонистка и лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка.
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Юрий Николаев (1948) — советский и российский телеведущий, актер, Народный артист России.
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Бенни Андерссон (1946) — шведский композитор, музыкант, продюсер, певец, участник группы «ABBA».
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Родион Щедрин (1932) — советский и российский композитор, пианист, педагог, общественный деятель.
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Артур Кларк (1917 — 2008) — английский писатель, ученый, футуролог и изобретатель.
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Георгий Свиридов (1915 — 1998) — советский композитор, пианист, Народный артист СССР.
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Николай Ватутин (1901 — 1944) — советский военачальник, генерал армии, герой Советского Союза.
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Макс Линдер (1883 — 1925) — французский актер, один из крупнейших мировых комиков.
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Антон Деникин (1872 — 1947) — русский военачальник, «белый» генерал.
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Василий Кандинский (1866 — 1944) — русский живописец, один из основоположников абстракционизма.
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Джейн Остин (1775 — 1817) — английская романистка.