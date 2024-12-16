Кто родился 16 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 декабря.

Светлана Дружинина

Светлана Дружинина — советская и российская актриса, режиссер, сценарист, Народная артистка России. Родилась 16 декабря 1935 года в Москве. Сегодня ей исполняется 89 лет. Известна как режиссер фильмов о гардемаринах и своей ролью в кинокартине «Девчата».

Тео Джеймс

Тео Джеймс — английский актер кино и телевидения. Родился 16 декабря 1984 года в 1984 года в Оксфорде, Великобритания. Сегодня ему исполняется 40 лет. Получил известность после роли в экранизации трилогии «Дивергент» и фильме — «Ты встретишь таинственного незнакомца».

Фото Kevin Winter, Getty Images

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