Кто родился 15 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 15 декабря.

Юрий Колокольников

Юрий Андреевич Колокольников — российский актер театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссер и кинопродюсер. Родился 15 декабря 1980 года в Москве. Сегодня ему исполняется 44 года. Известен по фильмам «В августе 44-го...», «Дети Арбата», «Кука», «На море!». Первый русский актер, который снялся в «Игре Престолов».

Адам Броди

Адам Джаред Броди — американский актер. Родился 15 декабря 1979 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 45 лет. Наибольшую известность ему принесла роль в телесериале «Одинокие сердца». Броди также известен по ролям в фильмах «Мистер и миссис Смит», «Здесь курят», «Тело Дженнифер», «Двойной КОПец», «Крик 4», «Лавлэйс», «Я иду искать» и «Шазам!».

Фото Olivia Wong, Getty Images

Кто еще родился 15 декабря