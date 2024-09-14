Кто родился 14 сентября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 сентября.
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев — российский политик и государственный деятель. Родился 14 сентября 1965 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 59 лет. С 2008 по 2012 год занимал пост Президента Российской Федерации. С 2022 года — Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.
Эми Уайнхаус
Эми Уайнхаус — британская певица и автор песен. Родилась 14 сентября 1983 года в городе Саутгейт, Великобритания. Стала известна своим контральто-вокалом и эксцентричным исполнением смеси музыкальных жанров, включая R&B, соул и джаз. Критики признали Эми одной из ведущих британских исполнительниц 2000-х годов. Не стало певицы в 2011 году.
Кто еще родился 14 сентября
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Джессика Браун-Финдли (1989) — британская актриса кино и телевидения.
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Эндрю Линкольн (1973) — английский актер кино и телевидения.
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Сэм Нил (1947) — новозеландский актер кино и телевидения, продюсер.
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Игорь Кириллов (1932 — 2021) — советский и российский телеведущий, диктор телевидения, Народный артист СССР.
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Николай Камов (1902 — 1973) — советский авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка».
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Роберт Сесил (1864 — 1958) — британский политик и общественный деятель, Нобелевский лауреат.
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Павел Яблочков (1847 — 1894) — русский электротехник, изобретатель и предприниматель.
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Александр Гумбольдт (1769 — 1859) — немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник.
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Питер Лели (1618 — 1680) — английский живописец, известный мастер портрета эпохи барокко.