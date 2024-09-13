Кто родился 13 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 сентября.

Александр Розенбаум

Александр Розенбаум — советский и российский певец, поэт, композитор, актер, Народный артист России. Родился 13 сентября 1951 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 73 года. Известность к певцу пришла с «одесским циклом» песен, где он воплотил классический образ бандита, сформированный по мотивам «Одесских рассказов» Исаака Бабеля. У артиста вышло более 30 музыкальных альбомов, среди его известных песен «Вальс-бостон», «Ау»,"Гоп-стоп" и др.

Жаклин Биссет

Жаклин Биссет — британская и американская киноактриса. Родилась 13 сентября 1944 года в Вейбридже, Великобритания. Сегодня она отмечает 80-летний юбилей. Широкой публике актриса стала известна по ролям в фильмах 1960-80-х годов, среди которых такие значительные, как «Американская ночь» и «Бездна».

Фото Matthias Nareyek, Getty Images

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