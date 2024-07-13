Кто родился 13 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 июля.

Вадим Казаченко

Вадим Казаченко — российский эстрадный певец, Заслуженный артист России. Родился 13 июля 1963 года в городе Полтава. Сегодня ему исполнился 61 год. До сольной карьеры был вокалистом в коллективах «Фестиваль» и «Фристайл». Автор хитов «Больно мне, больно!», «Белая метелица», «На летящем коне».

Фото Global Look Press

Борис Клюев

Борис Клюев — Советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист России. Родился 13 июля 1944 года в Москве. Известность получил благодаря ролям графа Рошфора в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса в телесериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и Николая Петровича в сериале «Воронины». В 2020 году после продолжительной болезни, в возрасте 76 лет, Бориса Клюева не стало.

Фото Global Look Press

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