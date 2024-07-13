Кто родился 13 июля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 июля.
Вадим Казаченко
Вадим Казаченко — российский эстрадный певец, Заслуженный артист России. Родился 13 июля 1963 года в городе Полтава. Сегодня ему исполнился 61 год. До сольной карьеры был вокалистом в коллективах «Фестиваль» и «Фристайл». Автор хитов «Больно мне, больно!», «Белая метелица», «На летящем коне».
Борис Клюев
Борис Клюев — Советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист России. Родился 13 июля 1944 года в Москве. Известность получил благодаря ролям графа Рошфора в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса в телесериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и Николая Петровича в сериале «Воронины». В 2020 году после продолжительной болезни, в возрасте 76 лет, Бориса Клюева не стало.
Кто еще родился 13 июля
-
Эрне Рубик (1944) — венгерский изобретатель и скульптор. Создатель всемирно известной головоломки «кубик Рубика».
-
Харрисон Форд (1942) — американский киноактер и продюсер.
-
Мирослав Скорик (1938 — 2020) — советский композитор и музыковед.
-
Алексей Елисеев (1934) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
-
Пьеро Мандзони (1933 — 1963) — итальянский художник, представитель эпатажа в искусстве.
-
Петр Фоменко (1932 — 2012) — советский и российский кинорежиссер, педагог, Народный артист России.
-
Валентин Пикуль (1928 — 1990) — советский писатель.
-
Борис Новиков (1925 — 1997) — советский актер театра и кино, Народный артист РФ.
-
Михаил Пуговкин (1923 — 2008) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.
-
Исаак Бабель (1894 — 1940) — советский писатель и драматург.
-
Аристарх Белопольский (1854 — 1934) — русский и советский астроном, академик.
-
Фердинанд III (1608 — 1657) — император Священной Римской империи (1637-1657).