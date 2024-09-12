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Кто родился 12 сентября: у кого из звезд день рождения 12 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 12 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Пол Уокер
Фото Ernesto Ruscio, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 сентября.

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Пол Уокер

Пол Уокер — американский киноактер и модель. Родился 12 сентября 1973 года в городе Глендейл, штат Калифорния, США. Широкую известность получил благодаря роли Брайана О'Коннора во франшизе «Форсаж». Также Пол снимался в музыкальных видеоклипах, работал в качестве ведущего в документальном фильме о белых акулах производства компании «National Geographic». В декабре 2013 года актер погиб в автомобильной катастрофе.

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Ирина Роднина

Ирина Роднина
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ирина Роднина — советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, российский общественный и государственный деятель. Родилась 12 сентября 1949 года в Москве. Сегодня она отмечает 75-летний юбилей. Ирина Роднина прославилась во всем мире своими победоносными выступлениями на европейских и мировых соревнованиях по фигурному катанию.

Кто еще родился 12 сентября

  • Сидни Суини (1997) — американская актриса.

  • Эмми Россам (1986) — американская актриса и певица.

  • Милен Фармер (1961) — французская певица, композитор, актриса и поэтесса.

  • Ханс Циммер (1957) — немецкий кинокомпозитор, известный своей музыкой к фильмам и компьютерным играм.

  • Владимир Спиваков (1944) — советский и российский дирижер, скрипач, педагог, Народный артист СССР.

  • Татьяна Доронина (1933) — советская и российская актриса театра и кино, режиссер, Народная артистка СССР.

  • Станислав Лем (1921 — 2006) — польский писатель, фантаст, философ, публицист, футуролог.

  • Джесси Оуэнс (1913 — 1980) — американский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион.

  • Ирен Жолио-Кюри (1897 — 1956) — французский физик, Нобелевский лауреат.

  • Уолтер Гибсон (1897 — 1985) — американский писатель, журналист, редактор.

  • Франциск I (1494 — 1547) — французский король из династии Валуа.

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