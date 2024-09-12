Кто родился 12 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 сентября.

Пол Уокер

Пол Уокер — американский киноактер и модель. Родился 12 сентября 1973 года в городе Глендейл, штат Калифорния, США. Широкую известность получил благодаря роли Брайана О'Коннора во франшизе «Форсаж». Также Пол снимался в музыкальных видеоклипах, работал в качестве ведущего в документальном фильме о белых акулах производства компании «National Geographic». В декабре 2013 года актер погиб в автомобильной катастрофе.

Ирина Роднина

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ирина Роднина — советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, российский общественный и государственный деятель. Родилась 12 сентября 1949 года в Москве. Сегодня она отмечает 75-летний юбилей. Ирина Роднина прославилась во всем мире своими победоносными выступлениями на европейских и мировых соревнованиях по фигурному катанию.

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