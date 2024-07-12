Кто родился 12 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 июля.

Александр Домогаров

Александр Домогаров — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист РФ. Родился 12 июля 1963 года в Москве в семье актера и театрального деятеля Юрия Домогарова. Сегодня Александру исполняется 61 год.

Фото Global Look Press

Широкая известность к актеру пришла в 1997 году, когда он исполнил главную роль в экранизации романа Александра Дюма «Графиня де Монсоро». Позже артист появился в «Бандитском Петербурге», «Империи под ударом», «Марше Турецкого», «Идиоте», «Что сказал покойник» и других известных картинах.

Валерий Кипелов

Валерий Кипелов — советский и российский рок-музыкант и композитор. Родился 12 июля 1958 года в Москве. Сегодня ему исполняется 66 лет. Известен как один из основателей и первый вокалист легендарной рок-группы «Ария», участником которой Валерий был с 1985 по 2002 год. С 2002 года он возглавляет собственную группу «Кипелов».

Фото Global Look Press

Кто еще родился 12 июля