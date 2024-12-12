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Кто родился 12 декабря: у кого из звезд день рождения 12 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 12 декабря: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Дженнифер Коннелли
Фото Monica Schipper, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 декабря.

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Дженнифер Коннелли

Дженнифер Линн Коннелли — американская актриса. Родилась 12 декабря 1970 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 54 года. В кино снимается с детства, но известности добилась после выхода фильмов «Темный город», «Реквием по мечте», «Игры разума», за последний из которых она получила награды «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус».

Фрэнк Синатра

Фрэнк Синатра — американский певец и актер, девятикратный лауреат премии «Грэмми». Родился 12 декабря 1915 года в Нью-Джерси, США. В 1953 году он снялся в фильме «Отныне и вовеки веков», за который получил «Оскар» как лучший актер второго плана. Также Фрэнк Синатра известен по лентам «Человек с золотой рукой», «11 Друзей Оушена», «Детектив». Не стало артиста в 1998 году.

Фрэнк Синатра
Фото Keystone, Global Look Press

Кто еще родился 12 декабря

  • Сергей Светлаков (1977) — российский актер кино и телевидения, телеведущий, продюсер, сценарист.

  • Федор Конюхов (1951) — российский путешественник, священник Русской Православной Церкви.

  • Клара Новикова (1946) — советская и российская артистка эстрады, Народная артистка России.

  • Виталий Соломин (1941 — 2002) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.

  • Чингиз Айтматов (1928 — 2008) — советский и киргизский писатель и государственный деятель.

  • Леонид Быков (1928 — 1979) — советский режиссер, сценарист, актер.

  • Владимир Шаинский (1925 — 2017) — советский и российский композитор, Народный артист РСФСР.

  • Зинаида Серебрякова (1884 — 1967) — русская художница.

  • Альвин Крэнцлайн (1876 — 1928) — американский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион.

  • Гюстав Флобер (1821 — 1880) — французский романист.

  • Николай Карамзин (1766 — 1826) — русский историк-историограф, писатель, поэт.

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