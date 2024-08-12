Кто родился 12 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 августа.

Кара Делевинь

Кара Делевинь — британская супермодель и актриса. Одна из «стильных людей фэшн-индустрии в возрасте до 45 лет» по версии американского Vogue. Родилась 12 августа 1992 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 32 года. Всемирная слава пришла к ней в 2009 году, когда Кара подписала контракт с лейблом «Storm Management». В том же году девушка дебютировала на подиуме в показе Clements Ribeiro.

Мерьем Узерли

Мерьем Узерли — турецко-немецкая актриса театра и кино, фотомодель. Родилась 12 августа 1983 года в городе Кассель, Германия. Сегодня ей исполняется 41 год. Мировую известность приобрела после роли Хюррем-султан в культовом сериале «Великолепный век».

Фото Global Look Press

Кто еще родился 12 августа