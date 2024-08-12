Кто родился 12 августа: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 августа.
Кара Делевинь
Кара Делевинь — британская супермодель и актриса. Одна из «стильных людей фэшн-индустрии в возрасте до 45 лет» по версии американского Vogue. Родилась 12 августа 1992 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 32 года. Всемирная слава пришла к ней в 2009 году, когда Кара подписала контракт с лейблом «Storm Management». В том же году девушка дебютировала на подиуме в показе Clements Ribeiro.
Мерьем Узерли
Мерьем Узерли — турецко-немецкая актриса театра и кино, фотомодель. Родилась 12 августа 1983 года в городе Кассель, Германия. Сегодня ей исполняется 41 год. Мировую известность приобрела после роли Хюррем-султан в культовом сериале «Великолепный век».
Кто еще родился 12 августа
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Кейси Аффлек (1975) — американский актер театра, кино и телевидения, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.
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Брюс Гринвуд (1956) — канадский киноактер, кинопродюсер и музыкант.
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Джим Бивер (1950) — американский актер, драматург, сценарист, кинорежиссер и киноисторик.
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Николай Калинин (1944 — 2004) — советский дирижер, композитор, профессор, Народный артист РСФСР.
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Олег Куваев (1934 — 1975) — советский геолог, геофизик, писатель.
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Александр Столпер (1907 — 1979) — советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.
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Алексей Романов (1904 — 1918) — российский Цесаревич и Великий Князь.
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Эрвин Шредингер (1887 — 1961) — австрийский физик-теоретик, разработчик квантовой механики, Нобелевский лауреат.
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Елена Блаватская (1831 — 1891) — русская писательница, религиозный философ, основательница теософского общества.
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Витус Беринг (1681 — 1741) — русский мореплаватель, офицер российского флота, полярный исследователь.