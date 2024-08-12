Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто родился 12 августа: у кого из звезд день рождения 12 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 12 августа: список известных личностей

Каре Делевинь исполнятся 32 года
Мария Задорожная
Автор
Актриса и модель Кара Делевинь.
Фото Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 августа.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 12&nbsp;августа&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 12 августа: какой сегодня праздник в России и в мире

Кара Делевинь

Кара Делевинь — британская супермодель и актриса. Одна из «стильных людей фэшн-индустрии в возрасте до 45 лет» по версии американского Vogue. Родилась 12 августа 1992 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 32 года. Всемирная слава пришла к ней в 2009 году, когда Кара подписала контракт с лейблом «Storm Management». В том же году девушка дебютировала на подиуме в показе Clements Ribeiro.

Мерьем Узерли

Мерьем Узерли — турецко-немецкая актриса театра и кино, фотомодель. Родилась 12 августа 1983 года в городе Кассель, Германия. Сегодня ей исполняется 41 год. Мировую известность приобрела после роли Хюррем-султан в культовом сериале «Великолепный век».

Актриса и модель Мерьем Узерли
Фото Global Look Press
Самые красивые турецкие актрисы. Топ-5 самых красивых турецких актрис

Кто еще родился 12 августа

  • Кейси Аффлек (1975) — американский актер театра, кино и телевидения, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

  • Брюс Гринвуд (1956) — канадский киноактер, кинопродюсер и музыкант.

  • Джим Бивер (1950) — американский актер, драматург, сценарист, кинорежиссер и киноисторик.

  • Николай Калинин (1944 — 2004) — советский дирижер, композитор, профессор, Народный артист РСФСР.

  • Олег Куваев (1934 — 1975) — советский геолог, геофизик, писатель.

  • Александр Столпер (1907 — 1979) — советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.

  • Алексей Романов (1904 — 1918) — российский Цесаревич и Великий Князь.

  • Эрвин Шредингер (1887 — 1961) — австрийский физик-теоретик, разработчик квантовой механики, Нобелевский лауреат.

  • Елена Блаватская (1831 — 1891) — русская писательница, религиозный философ, основательница теософского общества.

  • Витус Беринг (1681 — 1741) — русский мореплаватель, офицер российского флота, полярный исследователь.

Эмма Стоун и&nbsp;Скарлетт Йоханссон. 6 звезд с плохой осанкой: актрисы и модели, которые постоянно сутулятся
Развлечения
0
Новости холдинга
ВСУ потеряли до 230 боевиков и 38 единиц техники на курском направлении за сутки
Барко - не волшебник, а проклятие нулями продолжается. Что случилось в матче «Спартак» - «Ахмат»
МИД РФ предупредил о жестком ответе на удары ВСУ по российским регионам
ВС РФ пресекли попытки прорыва групп ВСУ на бронетехнике в Курской области
Последние новости
00:05
12 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
11 авг 15:45
Эксперт по туризму назвала направление, куда можно поехать в сентябре
11 авг 01:05
Кто родился 11 августа: список известных личностей
11 авг 00:05
11 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
10 авг 01:05
Кто родился 10 августа: список известных личностей