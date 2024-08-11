Кто родился 11 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 августа.

Крис Хемсворт

Крис Хемсворт — австралийский актер, номинант на премию BAFTA. Родился 11 августа 1983 года в Мельбурне, Австралия. Сегодня ему исполняется 41 год. Наиболее известен по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel: «Тор», «Мстители», «Тор 2: Царство тьмы», «Мстители: Эра Альтрона», «Тор: Рагнарек», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и «Тор: Любовь и гром». Также он играл в известных фильмах «Гонка», «Хижина в лесу», «Ничего хорошего в отеле Эль Рояль» и др.

Халк Хоган

Халк Хоган — американский рестлер, актер и шоумен. Родился 11 августа 1953 года в Огаста, США. Сегодня ему исполняется 71 год. Считается самой узнаваемой звездой рестлинга во всем мире и самым популярным рестлером 1980-х годов.

Фото Global Look Press

Кто еще родился 11 августа