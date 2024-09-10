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Кто родился 10 сентября: у кого из звезд день рождения 10 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился сегодня 10 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Гай Ричи
Фото Kate Green/Getty Images for Lionsgate
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 сентября.

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Гай Ричи

Гай Ричи — британский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 10 сентября 1968 года в Хатфилде, Великобритания. Сегодня ему исполняется 56 лет. Наибольшую известность ему принесли криминальные фильмы «Карты, деньги два ствола», «Большой куш», «Револьвер» и «Рок-н-рольщик». Также среди его работ — британские гангстерские фильмы и фильмы о Шерлоке Холмсе с Робертом Дауни-младшим в главной роли.

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Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд — немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель. Родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге, Германия. Был бессменным главным модельером итальянского дома моды Fendi и французского Chanel. Также Лагерфельд основал собственный дом моды Karl Lagerfeld. Его считают одной из наиболее влиятельных фигур модного бизнеса. Не стало модельера в 2019 году.

Карл Лагерфельд
Фото Pascal Le Segretain, Getty Images

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  • Егор (Игорь) Летов (1964 — 2008) — советский музыкант, поэт, лидер рок-группы «Гражданская оборона».

  • Колин Ферт (1960) — английский актер.

  • Крис Коламбус (1958) — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель.

  • Лариса Долина (1955) — российская эстрадная и джазовая певица, актриса, Народная артистка России.

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  • Стивен Гулд (1941 — 2002) — американский палеонтолог, биолог-эволюционист и историк науки.

  • Евгений Татарский (1938 — 2015) — советский и российский кинорежиссер, сценарист, Народный артист России.

  • Евгений Хрунов (1933 — 2000) — советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза.

  • Люсьена Овчинникова (1931 — 1999) — советская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.

  • Вольф Мессинг (1899 — 1974) — советский телепат, гипнотизер, ясновидящий, человек-загадка.

  • Владимир Арсеньев (1872 — 1930) — русский путешественник, географ, этнограф, исследователь Дальнего Востока.

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