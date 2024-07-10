Кто родился 10 июля: список известных личностей
Рассказали, кто из знаменитых личностей родился в этот день, 10 июля.
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов — советский и российский артист театра и кино, Народный артист России. Родился 10 июля 1957 года в селе Бородино под Одессой. Всенародную известность он получил после выхода на экраны юмористической телепередачи «Городок», которую Юрий создал вместе с Ильей Олейниковым.
Илья Олейников
Илья Олейников — советский и российский актер телевидения, кино и эстрады, телеведущий, Народный артист России. Родился 10 июля 1947 года в Кишиневе. В 1993 году вместе с Юрием Стояновым представили публике свою передачу под названием «Городок». Скетч-шоу мгновенно стало очень рейтинговым, открыв новую страницу юмора на отечественном ТВ. Дважды награждалось премией ТЭФИ. Просуществовала программа 19 лет — до самой смерти Олейникова.
Кто еще родился 10 июля
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