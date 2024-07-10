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Кто родился 10 июля: у кого из звезд день рождения 10 июля
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 10 июля: список известных личностей

Мария Маковей
Автор
Актер Илья Олейников
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из знаменитых личностей родился в этот день, 10 июля.

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Юрий Стоянов

Юрий Стоянов — советский и российский артист театра и кино, Народный артист России. Родился 10 июля 1957 года в селе Бородино под Одессой. Всенародную известность он получил после выхода на экраны юмористической телепередачи «Городок», которую Юрий создал вместе с Ильей Олейниковым.

Актеры Илья Олейников и Юрий Стоянов
Фото Global Look Press

Илья Олейников

Илья Олейников — советский и российский актер телевидения, кино и эстрады, телеведущий, Народный артист России. Родился 10 июля 1947 года в Кишиневе. В 1993 году вместе с Юрием Стояновым представили публике свою передачу под названием «Городок». Скетч-шоу мгновенно стало очень рейтинговым, открыв новую страницу юмора на отечественном ТВ. Дважды награждалось премией ТЭФИ. Просуществовала программа 19 лет — до самой смерти Олейникова.

Кто еще родился 10 июля

  • Татьяна Веденеева (1953) — советская и российская телеведущая, актриса театра и кино.

  • Лев Кассиль (1905 — 1970) — советский писатель-прозаик.

  • Сергей Лемешев (1902 — 1977) — Русский советский оперный певец, оперный режиссер и педагог, Народный артист СССР.

  • Джон Гилберт (1897 — 1936) — один из самых популярных американских актеров эпохи немого кино.

  • Джорджо де Кирико (1888 — 1978) — итальянский художник.

  • Отто Фрейндлих (1878 — 1943) — немецкий художников-абстракционист и скульптор.

  • Марсель Пруст (1871 — 1922) — французский писатель.

  • Никола Тесла (1856 — 1943) — изобретатель сербского происхождения, инженер, физик.

  • Камиль Писсарро (1830 — 1903) — французский живописец, представитель импрессионизма.

  • Фредерик Марриет (1792 — 1848) — английский писатель, автор приключенческих романов.

  • Петр Багратион (1765 — 1812) — русский военный деятель, генерал, герой Отечественной войны 1812 года.

  • Жан Кальвин (1509 — 1564) — французский богослов, реформатор церкви, основатель кальвинизма.

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