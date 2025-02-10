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Кто родился 10 февраля: список известных личностей
Хобби и развлечения

10 февраля 2025, 01:05

2 мин.

Кто отмечает день рождения 10 февраля: у кого из звезд день рождения 10 февраля

10 февраля американская актриса Эмма Робертс отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Эмма Робертс
Фото Emma McIntyre, Getty Images

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 февраля.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 10&nbsp;февраля&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы.10 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

Эмма Робертс

Эмма Роуз Робертс — американская актриса, певица, автор песен и фотомодель. Родилась 10 февраля 1991 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 34 года. Известна по проектам «Аквамарин», «Нэнси Дрю», «Крик 4», сериальной антологии «Американская история ужасов».

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Людмила Артемьева

Людмила Викторовна Артемьева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России. Родилась 10 февраля 1963 года в Дессау-Росслау, Германия. Сегодня ей исполняется 62 года. Известна зрителям по телесериалам «Сваты», «Таксистка», «Кто в доме хозяин?», «Сватьи».

Людмила Артемьева
Фото Наталия Логинова, Russian Look, Global Look Press

Кто еще родился 10 февраля

  • Клиффорд Ли Бертон (1962 — 1986) — американский музыкант, второй бас-гитарист группы Metallica.

  • Сергей Пенкин (1961) — советский и российский певец, композитор и актер.

  • Михаил Рощин (1933 — 2010) — советский и российский прозаик, сценарист и драматург.

  • Чанг Че (1923 — 2002) — китайский сценарист и режиссер.

  • Александр Володин (1919 — 2001) — русский драматург, поэт и сценарист.

  • Владимир Зельдин (1915 — 2016) — советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.

  • Мстислав Келдыш (1911 — 1978) — советский ученый, математик, один из создателей советской космической программы.

  • Матвей Блантер (1903 — 1990) — советский композитор, автор песен, народный артист СССР.

  • Борис Пастернак (1890 — 1960) — русский и советский поэт и писатель, нобелевский лауреат.

  • Борис Зайцев (1881 — 1972) — русский писатель, критик и литературовед.

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