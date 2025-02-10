Кто отмечает день рождения 10 февраля: у кого из звезд день рождения 10 февраля

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 февраля.

Эмма Робертс

Эмма Роуз Робертс — американская актриса, певица, автор песен и фотомодель. Родилась 10 февраля 1991 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 34 года. Известна по проектам «Аквамарин», «Нэнси Дрю», «Крик 4», сериальной антологии «Американская история ужасов».

Людмила Артемьева

Людмила Викторовна Артемьева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России. Родилась 10 февраля 1963 года в Дессау-Росслау, Германия. Сегодня ей исполняется 62 года. Известна зрителям по телесериалам «Сваты», «Таксистка», «Кто в доме хозяин?», «Сватьи».

Фото Наталия Логинова, Russian Look, Global Look Press

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