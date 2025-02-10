Кто отмечает день рождения 10 февраля: у кого из звезд день рождения 10 февраля
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 февраля.
Эмма Робертс
Эмма Роуз Робертс — американская актриса, певица, автор песен и фотомодель. Родилась 10 февраля 1991 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 34 года. Известна по проектам «Аквамарин», «Нэнси Дрю», «Крик 4», сериальной антологии «Американская история ужасов».
Людмила Артемьева
Людмила Викторовна Артемьева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка России. Родилась 10 февраля 1963 года в Дессау-Росслау, Германия. Сегодня ей исполняется 62 года. Известна зрителям по телесериалам «Сваты», «Таксистка», «Кто в доме хозяин?», «Сватьи».
Кто еще родился 10 февраля
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Клиффорд Ли Бертон (1962 — 1986) — американский музыкант, второй бас-гитарист группы Metallica.
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Сергей Пенкин (1961) — советский и российский певец, композитор и актер.
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Михаил Рощин (1933 — 2010) — советский и российский прозаик, сценарист и драматург.
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Чанг Че (1923 — 2002) — китайский сценарист и режиссер.
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Александр Володин (1919 — 2001) — русский драматург, поэт и сценарист.
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Владимир Зельдин (1915 — 2016) — советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.
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Мстислав Келдыш (1911 — 1978) — советский ученый, математик, один из создателей советской космической программы.
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Матвей Блантер (1903 — 1990) — советский композитор, автор песен, народный артист СССР.
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Борис Пастернак (1890 — 1960) — русский и советский поэт и писатель, нобелевский лауреат.
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Борис Зайцев (1881 — 1972) — русский писатель, критик и литературовед.