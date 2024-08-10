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Кто родился 10 августа: у кого из звезд день рождения 10 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

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Кто родился 10 августа: список известных личностей

Антонио Бандерасу исполняется 64 года
Мария Задорожная
Автор
Актер Антонио Бандерас.
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 августа.

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Антонио Бандерас

Антонио Бандерас — испанский актер кино, телевидения, мюзиклов и озвучивания, кинорежиссер. Родился 10 августа 1960 года в городе Малага, Испания. Сегодня ему исполняется 64 года. Он приобрел международную известность благодаря ролям в фильмах «Филадельфия», «Интервью с вампиром: Хроники вампира», «Отчаянный», «Маска Зорро», «Кожа, в которой я живу» и «Легенда о Зорро».

Андрей Краско

Андрей Краско — российский актер театра и кино. Родился 10 августа 1957 года в Санкт-Петербурге. Известен по фильмам «Сестры», «Олигарх», «72 метра», «9 рота», «Жмурки», «Турецкий гамбит», «Сволочи», «Любовь-морковь», «Улицы разбитых фонарей». Не стало актера в июле 2006 года.

Фото Global Look Press

Кто еще родился 10 августа

  • Джастин Теру (1971) — американский актер, сценарист и продюсер.

  • Девон Аоки (1982) — американская актриса и модель.

  • Анатолий Собчак (1937 -2000) — советский и российский государственный деятель и политик.

  • Олег Стриженов (1929) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.

  • Михаил Зощенко (1894 — 1958) — русский и советский писатель.

  • Чарльз Дэрроу (1889 — 1968) — американский предприниматель, создатель настольной игры «Монополия».

  • Герберт Гувер (1874 — 1964) — 31-й президент США (1929-1933), государственный деятель.

  • Александр Глазунов (1865 — 1936) — русский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель.

  • Генри Нестле (1814 — 1890) — швейцарский фармацевт, бизнесмен, основатель компании «Nestle».

  • Степан Апраксин (1702 — 1758) — русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал.

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