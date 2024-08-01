Кто родился 1 августа: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 августа.
Ив Сен-Лоран
Ив Сен-Лоран — французский модельер. Родился 1 августа 1936 года в городе Оран в Алжире. Модельер работал в мире моды с конца 1950-х до конца 1980-х годов. Является создателем модного дома Yves Saint Laurent, который несколько раз произвел революцию в модной индустрии. Именно Ив Сен-Лоран придумал женский смокинг. Не стало великого модельера в 2008 году.
Валентина Леонтьева
Валентина Леонтьева — советская телеведущая, Народная артистка СССР. Родилась 1 августа 1923 года в Санкт-Петербурге. Была телеведущей популярных в Советском союзе детских программ — «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Умелые руки», на которых выросло не одно поколение. Не стало Валентины Леонтьевой в 2007 году.
Кто еще родился 1 августа
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Максим Спиридонов (1976) — российский предприниматель, создатель интернет-проектов.
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Ада Войцик (1905 — 1982) — советская киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР.
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Герман Мелвилл (1819 — 1891) — американский писатель.
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Жан Батист Ламарк (1744 — 1829) — французский естествоиспытатель, создатель первой теории эволюции живой природы.