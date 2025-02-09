Кто родился 9 февраля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 февраля.
Ирина Слуцкая
Ирина Эдуардовна Слуцкая — российская фигуристка, чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр. Родилась 9 февраля 1979 года в Москве. Сегодня ей исполняется 46 лет. После завершения карьеры стала известна как телеведущая и продюсер.
Майкл Б. Джордан
Майкл Бакари Джордан — американский актер. Родился 9 февраля 1987 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 38 лет. Известен по фильмам «Станция Фрутвейл», «Фантастическая четверка», «Черная пантера», «Рокки» — «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2».
Кто еще родился 9 февраля
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Вячеслав Макаров (1989) — российский певец и телеведущий.
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Алексей Пиманов (1962) — российский журналист, телеведущий, продюсер, сценарист и режиссер.
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Валентин Зорин (1925 — 2016) — советский и российский журналист, политолог и телеведущий.
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Григорий Речкалов (1920 — 1990) — советский летчик, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза.
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Борис Андреев (1915 — 1982) — советский актер театра и кино, Народный артист СССР
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Василий Чапаев (1887 — 1919) — советский военачальник, герой Гражданской войны.
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Всеволод Мейерхольд (1874 — 1940) — русский и советский режиссер, актер, педагог
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Вильгельм Майбах (1846 — 1929) — немецкий автоконструктор и предприниматель.
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Анатолий Кони (1844 — 1927) — российский юрист, государственный и общественный деятель, судья, тайный советник.
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Василий Жуковский (1783 — 1852) — русский поэт, переводчик, критик, один из родоначальников романтизма в русской поэзии.