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Кто отмечает день рождения 9 февраля: у кого из звезд день рождения 9 февраля
Хобби и развлечения

9 февраля 2025, 01:05

2 мин.

Кто родился 9 февраля: список известных личностей

9 февраля российская фигуристка Ирина Слуцкая отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Ирина Слуцкая
Фото Александр Казаков, Известия

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 февраля.

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Ирина Слуцкая

Ирина Эдуардовна Слуцкая — российская фигуристка, чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр. Родилась 9 февраля 1979 года в Москве. Сегодня ей исполняется 46 лет. После завершения карьеры стала известна как телеведущая и продюсер.

Майкл Б. Джордан

Майкл Бакари Джордан — американский актер. Родился 9 февраля 1987 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 38 лет. Известен по фильмам «Станция Фрутвейл», «Фантастическая четверка», «Черная пантера», «Рокки» — «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2».

Майкл Б. Джордан
Фото Matt Winkelmeyer, Getty Images

Кто еще родился 9 февраля

  • Вячеслав Макаров (1989) — российский певец и телеведущий.

  • Алексей Пиманов (1962) — российский журналист, телеведущий, продюсер, сценарист и режиссер.

  • Валентин Зорин (1925 — 2016) — советский и российский журналист, политолог и телеведущий.

  • Григорий Речкалов (1920 — 1990) — советский летчик, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза.

  • Борис Андреев (1915 — 1982) — советский актер театра и кино, Народный артист СССР

  • Василий Чапаев (1887 — 1919) — советский военачальник, герой Гражданской войны.

  • Всеволод Мейерхольд (1874 — 1940) — русский и советский режиссер, актер, педагог

  • Вильгельм Майбах (1846 — 1929) — немецкий автоконструктор и предприниматель.

  • Анатолий Кони (1844 — 1927) — российский юрист, государственный и общественный деятель, судья, тайный советник.

  • Василий Жуковский (1783 — 1852) — русский поэт, переводчик, критик, один из родоначальников романтизма в русской поэзии.

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