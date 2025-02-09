Кто родился 9 февраля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 февраля.

Ирина Слуцкая

Ирина Эдуардовна Слуцкая — российская фигуристка, чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр. Родилась 9 февраля 1979 года в Москве. Сегодня ей исполняется 46 лет. После завершения карьеры стала известна как телеведущая и продюсер.

Майкл Б. Джордан

Майкл Бакари Джордан — американский актер. Родился 9 февраля 1987 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 38 лет. Известен по фильмам «Станция Фрутвейл», «Фантастическая четверка», «Черная пантера», «Рокки» — «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2».

Фото Matt Winkelmeyer, Getty Images

Кто еще родился 9 февраля