Кто родился 9 декабря: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 декабря.
Татьяна Кравченко
Татьяна Эдуардовна Кравченко — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка Российской Федерации. Родилась 9 декабря 1953 года в Донецке. Сегодня ей исполняется 71 год. Наибольшую известность получила после роли Валюхи (Валентины Петровны Будько) в сериале «Сваты».
Джон Малкович
Джон Малкович — американский актер, продюсер и режиссер. Родился 9 декабря 1953 года в Иллинойсе, США. Сегодня ему исполняется 71 год. Среди его известных ролей — фильмы «Подмена», «Империя солнца», «Опасные связи», «О мышах и людях», «Чемпион» и «Бруклинская рокировка».
Кто еще родился 9 декабря
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Екатерина Варнава (1984) — российская актриса и ведущая.
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Фелисити Хаффман (1962) — американская актриса.
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Михаил Пиотровский (1944) — советский и российский ученый, востоковед, исламовед, академик.
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Александр Иванов (1936 — 1996) — советский поэт, публицист, пародист, сатирик и телеведущий.
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Джуди Денч (1934) — британская актриса театра и кино.
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Кирк Дуглас (1916 — 2020) — американский актер.
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Ханнес Колехмайнен (1899 — 1966) — финский легкоатлет, многократный олимпийский чемпион.
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Петр Кропоткин (1842 — 1921) — русский анархист, географ, историк.
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Клод Луи Бертолле (1748 — 1822) — французский химик.
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Джон Мильтон (1608 — 1674) — английский поэт, мыслитель.