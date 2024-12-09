Кто родился 9 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 декабря.

Татьяна Кравченко

Татьяна Эдуардовна Кравченко — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка Российской Федерации. Родилась 9 декабря 1953 года в Донецке. Сегодня ей исполняется 71 год. Наибольшую известность получила после роли Валюхи (Валентины Петровны Будько) в сериале «Сваты».

Джон Малкович

Джон Малкович — американский актер, продюсер и режиссер. Родился 9 декабря 1953 года в Иллинойсе, США. Сегодня ему исполняется 71 год. Среди его известных ролей — фильмы «Подмена», «Империя солнца», «Опасные связи», «О мышах и людях», «Чемпион» и «Бруклинская рокировка».

Фото Andreas Rentz, Getty Images

Кто еще родился 9 декабря