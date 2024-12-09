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Кто отмечает день рождения 9 декабря: у кого из звезд день рождения 9 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

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Кто родился 9 декабря: список известных личностей

9 декабря звезда «Сватов» Татьяна Кравченко отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Татьяна Кравченко
Фото Андрей Эрштрем, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 9 декабря.

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Татьяна Кравченко

Татьяна Эдуардовна Кравченко — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка Российской Федерации. Родилась 9 декабря 1953 года в Донецке. Сегодня ей исполняется 71 год. Наибольшую известность получила после роли Валюхи (Валентины Петровны Будько) в сериале «Сваты».

Джон Малкович

Джон Малкович — американский актер, продюсер и режиссер. Родился 9 декабря 1953 года в Иллинойсе, США. Сегодня ему исполняется 71 год. Среди его известных ролей — фильмы «Подмена», «Империя солнца», «Опасные связи», «О мышах и людях», «Чемпион» и «Бруклинская рокировка».

Джон Малкович
Фото Andreas Rentz, Getty Images

Кто еще родился 9 декабря

  • Екатерина Варнава (1984) — российская актриса и ведущая.

  • Фелисити Хаффман (1962) — американская актриса.

  • Михаил Пиотровский (1944) — советский и российский ученый, востоковед, исламовед, академик.

  • Александр Иванов (1936 — 1996) — советский поэт, публицист, пародист, сатирик и телеведущий.

  • Джуди Денч (1934) — британская актриса театра и кино.

  • Кирк Дуглас (1916 — 2020) — американский актер.

  • Ханнес Колехмайнен (1899 — 1966) — финский легкоатлет, многократный олимпийский чемпион.

  • Петр Кропоткин (1842 — 1921) — русский анархист, географ, историк.

  • Клод Луи Бертолле (1748 — 1822) — французский химик.

  • Джон Мильтон (1608 — 1674) — английский поэт, мыслитель.

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