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Кто отмечает день рождения 8 января: у кого из звезд день рождения 8 января
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Кто родился 8 января: список известных личностей

8 января 1935 года родился американский певец и актер Элвис Пресли
Мария Задорожная
Автор
Элвис Пресли
Фото Imago-images, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 января.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 8&nbsp;января&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 8 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Элвис Пресли

Элвис Арон Пресли — американский певец и актер, один из создателей рок-н-ролла. Родился 8 января 1935 года Миссисипи, США. Один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. Также известен как «король рок-н-ролла». Именно он популяризовал рок-н-ролл, хотя и не был первым исполнителем в этом жанре. Не стало певца в 1977 году.

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Дэвид Боуи

Дэвид Боуи — британский рок-певец, автор песен, продюсер, художник, актер. Родился 8 января 1947 года в Лондоне, Великобритания. Считается новатором, глэм-иконой и одним из самых влиятельных артистов за всю историю поп-культуры. Не стало Дэвида в 2016 году.

Дэвид Боуи
Фото Fryderyk Gabowicz, picture alliance, Global Look Press

Кто еще родился 8 января

  • Сэм Райли (1980) — британский актер и певец.

  • Сара Полли (1979) — канадская актриса, режиссер и сценарист.

  • Марина Неелова (1947) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.

  • Татьяна Егорова (1944) — советская и российская актриса театра и кино, писательница.

  • Стивен Хокинг (1942 — 2018) — британский физик-теоретик, писатель, астрофизик.

  • Ханае Мори (1926 — 2022) — японский кутюрье и дизайнер одежды.

  • Ярослав Смеляков (1913 — 1972) — советский поэт, критик, переводчик.

  • Галина Уланова (1910 — 1998) — русская и советская балерина, балетный педагог, Народная артистка СССР.

  • Георгий Маленков (1902 — 1988) — советский государственный и партийный деятель.

  • Карл Роджерс (1902 — 1987) — американский психолог и педагог.

  • Бронислава Нижинская (1891 — 1972) — русская балерина, хореограф и педагог.

  • Степан Шкурат (1886 — 1973) — советский актер театра и кино, певец, Народный артист РСФСР.

  • Николай Панин-Коломенкин (1872 — 1956) — русский и советский спортсмен и тренер, первый олимпийский чемпион в истории России.

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Присцилла&raquo;. Элвис Пресли создает образ своей жене в новом трейлере фильма Софии Копполы «Присцилла»
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