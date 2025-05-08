Кто родился 8 мая: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 мая.
Энрике Иглесиас
Энрике Мигель Иглесиас Прейслер — испанский певец, актер и продюсер. Родился 8 мая 1975 года в Мадриде, Испания. Сегодня ему исполняется 50 лет. Известен как один из самых ярких представителей латиноамериканской музыки в мире. Он выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 — золотыми.
Вадим Галыгин
Вадим Павлович Галыгин — белорусский и российский шоу-мен, актер, телеведущий и продюсер. Родился 8 мая 1976 года в Борисове, Белоруссия. Сегодня ему исполняется 49 лет. Известен как бывший член Comedy Club, комик и ведущий.
Кто еще родился 8 мая
Ромен Гари (1914 — 1980) — французский писатель, литературный мистификатор, кинорежиссер.
Роберто Росселлини (1906 — 1977) — итальянский кинорежиссер.
Фернандель (1903 — 1971) — французский актер, знаменитый комик.
Андре Львов (1902 — 1994) — французский микробиолог, нобелевский лауреат.
Владимир Софроницкий (1901 — 1961) — русский советский пианист и педагог, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР.
Гарри Трумэн (1884 — 1972) — американский государственный деятель, 33-й президент США.
Жан Анри Дюнан (1828 — 1910) — швейцарский предприниматель, общественный деятель, инициатор создания организации «Красный Крест».
Константин Романов (1779 — 1915) — русский Великий князь, Цесаревич, генерал-адъютант.
Василий Пушкин (1770 — 1830) — русский поэт, дядя А.С. Пушкина.
Николай Новиков (1744 — 1818) — русский просветитель, издатель, журналист.
Ален-Рене Лесаж (1668 — 1747) — французский сатирик и романист.