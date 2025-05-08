Кто родился 8 мая: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 мая.

Энрике Иглесиас

Энрике Мигель Иглесиас Прейслер — испанский певец, актер и продюсер. Родился 8 мая 1975 года в Мадриде, Испания. Сегодня ему исполняется 50 лет. Известен как один из самых ярких представителей латиноамериканской музыки в мире. Он выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 — золотыми.

Вадим Галыгин

Вадим Павлович Галыгин — белорусский и российский шоу-мен, актер, телеведущий и продюсер. Родился 8 мая 1976 года в Борисове, Белоруссия. Сегодня ему исполняется 49 лет. Известен как бывший член Comedy Club, комик и ведущий.

Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Кто еще родился 8 мая