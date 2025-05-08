Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто отмечает день рождения 8 мая: у кого из звезд день рождения 8 мая
Хобби и развлечения

8 мая, 01:05

2 мин.

Кто родился 8 мая: список известных личностей

8 мая день рождения отмечает испанский певец Энрике Иглесиас
Мария Задорожная
Автор
Энрике Иглесиас
Фото Ethan Miller, Getty Images

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 мая.

8&nbsp;мая: какой праздник в&nbsp;России.8 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

Энрике Иглесиас

Энрике Мигель Иглесиас Прейслер — испанский певец, актер и продюсер. Родился 8 мая 1975 года в Мадриде, Испания. Сегодня ему исполняется 50 лет. Известен как один из самых ярких представителей латиноамериканской музыки в мире. Он выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 — золотыми.

Вадим Галыгин

Вадим Павлович Галыгин — белорусский и российский шоу-мен, актер, телеведущий и продюсер. Родился 8 мая 1976 года в Борисове, Белоруссия. Сегодня ему исполняется 49 лет. Известен как бывший член Comedy Club, комик и ведущий.

Вадим Галыгин
Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Кто еще родился 8 мая

  • Ромен Гари (1914 — 1980) — французский писатель, литературный мистификатор, кинорежиссер.

  • Роберто Росселлини (1906 — 1977) — итальянский кинорежиссер.

  • Фернандель (1903 — 1971) — французский актер, знаменитый комик.

  • Андре Львов (1902 — 1994) — французский микробиолог, нобелевский лауреат.

  • Владимир Софроницкий (1901 — 1961) — русский советский пианист и педагог, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР.

  • Гарри Трумэн (1884 — 1972) — американский государственный деятель, 33-й президент США.

  • Жан Анри Дюнан (1828 — 1910) — швейцарский предприниматель, общественный деятель, инициатор создания организации «Красный Крест».

  • Константин Романов (1779 — 1915) — русский Великий князь, Цесаревич, генерал-адъютант.

  • Василий Пушкин (1770 — 1830) — русский поэт, дядя А.С. Пушкина.

  • Николай Новиков (1744 — 1818) — русский просветитель, издатель, журналист.

  • Ален-Рене Лесаж (1668 — 1747) — французский сатирик и романист.

Энрике Иглесиас и&nbsp;Анна Курникова.«Я счастлива в отношениях, вот что действительно важно». История любви Курниковой и Иглесиаса
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
На Украине посоветовали Зеленскому уволить главу его офиса Ермака
Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
На газопроводе в Омской области после взрыва произошло возгорание
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Читайте далее
Большинство россиян планируют летний отдых в России
Следующий материал
Большинство россиян планируют летний отдых в России

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
12:05
Родители все чаще обращаются к ИИ по вопросу воспитания детей
17 ноя 12:15
В Госдуме предложили не включать выходные дни в отпуск
14 ноя 21:10
Дизайнер рассказала, на что обратить внимание при покупке елки
14 ноя 13:45
Таиланд ужесточил пограничный контроль для туристов
13 ноя 19:00
Гайд по путешествиям в Мьянму: когда ехать и что посмотреть