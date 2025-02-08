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Кто отмечает день рождения 8 февраля: у кого из звезд день рождения 8 февраля
Хобби и развлечения

8 февраля 2025, 01:05

2 мин.

Кто родился 8 февраля: список известных личностей

8 февраля российский фигурист Роман Костомаров отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Роман Костомаров
Фото Наталья Шатохина, news.ru, Global Look Press

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 февраля.

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Роман Костомаров

Роман Сергеевич Костомаров — российский фигурист, Заслуженный мастер спорта РФ. Родился 8 февраля 1977 года в Москве. Сегодня ему исполняется 48 лет. Известен как Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при и трехкратный чемпион России.

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Вячеслав Тихонов

Вячеслав Васильевич Тихонов — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР. Родился 8 февраля 1928 года в Павловском Посаде, Московская область. Наибольшую известность Тихонову принесла роль разведчика Исаева (Штирлица) в телефильме «Семнадцать мгновений весны». Также он известен по ролям в фильмах «Молодая гвардия», «Война и мир» «Они сражались за Родину». Не стало актера в 2009 году.

Вячеслав Тихонов
Фото Russian Look, Global Look Press

Кто еще родился 8 февраля

  • Каролина Костнер (1987) — итальянская фигуристка, бронзовый призер Олимпийских игр.

  • Дмитрий Нелюбин (1971 — 2005) — велогонщик, Олимпийский чемпион.

  • Ирина Муравьева (1949) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РФ.

  • Юрий Авербах (1922 — 2022) — советский шахматист, международный гроссмейстер, Заслуженный мастер спорта СССР.

  • Иван Иванов-Вано (1900 — 1987) — советский режиссер, сценарист, художник, один из основоположников советской мультипликации.

  • Франц Марк (1880 — 1916) — немецкий живописец в стиле экспрессионизма

  • Леон Бакст (1866 — 1924) — русский художник, сценограф, книжный иллюстратор.

  • Дмитрий Менделеев (1834 — 1907) — русский ученый, открывший периодический закон химических элементов, педагог.

  • Жюль Верн (1828 — 1905) — французский писатель и географ, один из родоначальников жанра научной фантастики.

  • Михаил Павлович Романов (1798 — 1849) — русский Великий князь, генерал-адъютант.

  • Джордж Доу (1781 — 1829) — английский художник.

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