Кто родился 8 февраля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 февраля.

Роман Костомаров

Роман Сергеевич Костомаров — российский фигурист, Заслуженный мастер спорта РФ. Родился 8 февраля 1977 года в Москве. Сегодня ему исполняется 48 лет. Известен как Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при и трехкратный чемпион России.

Вячеслав Тихонов

Вячеслав Васильевич Тихонов — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР. Родился 8 февраля 1928 года в Павловском Посаде, Московская область. Наибольшую известность Тихонову принесла роль разведчика Исаева (Штирлица) в телефильме «Семнадцать мгновений весны». Также он известен по ролям в фильмах «Молодая гвардия», «Война и мир» «Они сражались за Родину». Не стало актера в 2009 году.

Фото Russian Look, Global Look Press

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