Кто родился 7 мая: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 мая.

Петр Чайковский

Петр Ильич Чайковский — русский композитор, дирижер, педагог. Родился 7 мая 1840 года в Воткинске, Удмуртия. В историю мировой классической музыки он вошел как автор десяти опер, трех балетов и семи симфоний. Не стало композитора в 1893 году.

Владимир Бортко

Владимир Владимирович Бортко — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер, народный артист РФ. Родился 7 мая 1946 года в Москве. Сегодня ему исполняется 79 лет. Известность пришла к нему после комедии «Блондинка за углом».

Кто еще родился 7 мая