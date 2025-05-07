Стиль жизни
Кто отмечает день рождения 7 мая: у кого из звезд день рождения 7 мая
Хобби и развлечения

7 мая, 01:05

1 мин.

Кто родился 7 мая: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Петр Чайковский
Петр Чайковский

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 мая.

Петр Чайковский

Петр Ильич Чайковский — русский композитор, дирижер, педагог. Родился 7 мая 1840 года в Воткинске, Удмуртия. В историю мировой классической музыки он вошел как автор десяти опер, трех балетов и семи симфоний. Не стало композитора в 1893 году.

Владимир Бортко

Владимир Владимирович Бортко — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер, народный артист РФ. Родился 7 мая 1946 года в Москве. Сегодня ему исполняется 79 лет. Известность пришла к нему после комедии «Блондинка за углом».

Кто еще родился 7 мая

  • Александр Людвиг (1992) — канадский актер.

  • Игорь Безродный (1930 — 1997) — советский скрипач, дирижер, педагог, народный артист РСФСР.

  • Эдвин Лэнд (1909 — 1991) — американский ученый, изобретатель, основатель корпорации Polaroid.

  • Николай Заболоцкий (1903 — 1958) — советский поэт, переводчик.

  • Павел Александров (1896 — 1982) — советский математик, академик АН СССР, профессор МГУ.

  • Рабиндранат Тагор (1861 — 1941) — индийский писатель и общественный деятель, нобелевский лауреат.

  • Иоганнес Брамс (1833 — 1897) — немецкий композитор, пианист и дирижер.

  • Роберт Браунинг (1812 — 1889) — английский поэт, драматург.

Николас Кейдж на гребне без волны: каким получился фильм «Серфер»
