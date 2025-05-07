Кто родился 7 мая: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 мая.
Петр Чайковский
Петр Ильич Чайковский — русский композитор, дирижер, педагог. Родился 7 мая 1840 года в Воткинске, Удмуртия. В историю мировой классической музыки он вошел как автор десяти опер, трех балетов и семи симфоний. Не стало композитора в 1893 году.
Владимир Бортко
Владимир Владимирович Бортко — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер, народный артист РФ. Родился 7 мая 1946 года в Москве. Сегодня ему исполняется 79 лет. Известность пришла к нему после комедии «Блондинка за углом».
Кто еще родился 7 мая
-
Александр Людвиг (1992) — канадский актер.
-
Игорь Безродный (1930 — 1997) — советский скрипач, дирижер, педагог, народный артист РСФСР.
-
Эдвин Лэнд (1909 — 1991) — американский ученый, изобретатель, основатель корпорации Polaroid.
-
Николай Заболоцкий (1903 — 1958) — советский поэт, переводчик.
-
Павел Александров (1896 — 1982) — советский математик, академик АН СССР, профессор МГУ.
-
Рабиндранат Тагор (1861 — 1941) — индийский писатель и общественный деятель, нобелевский лауреат.
-
Иоганнес Брамс (1833 — 1897) — немецкий композитор, пианист и дирижер.
-
Роберт Браунинг (1812 — 1889) — английский поэт, драматург.